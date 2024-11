Niki Lauda lebt in neuer Netflix-Serie "Senna" auf

Der Berliner Schauspieler Johannes Heinrichs schlüpft in die Rolle der Rennfahrer-Legende.

Schon in "Rush" alles für den Sieg wurde Niki Lauda (†70) von einem deutschen Schauspieler verkörpert. Damals war es Daniel Brühl, der den Formel-1-Weltmeister mit viel Feingefühl spielte. Jetzt kommt eine neue Serie, in der sich alles um Senna Ayrton und seinen Mentor Niki Lauda dreht. Diesmal wird die bereits verstorbene Legende von Johannes Heinrichs gespielt. Erste Bilder sind vielversprechend.

Johannes Heinrichs verwandelt sich in Niki Lauda © Netflix ×

Zwei Stunden Maske - jeden Tag!

Um wie Niki auszusehen, musste sich Heinrichs laut "Bild" jeden Tag zwei Stunden in der Maske bearbeiten lassen. „Es wurden Abdrücke von meinem Kopf, von meinem Ohr und von meinen Zähnen genommen. Aufgrund der Negative hat man mir dann Silikon-Präparate angefertigt. Mir wurden an jedem Drehtag elf Silikon-Präparate ins Gesicht geklebt. Das Masken-Team war großartig."

Sein Ohr habe man nach hinten kleben müssen, um eine Silikon-Variante darauf zu befestigen. in Ohr hatte Lauda ja bei seinem Unfall fast komplett verloren. Er ging mit seinen Verbrennungen sehr offen um, “ erzählt Heinrichs. Der erste Trailer zeigt, wie realistisch die Serie ist. "Senna" läuft am 29. November auf Netflix an.