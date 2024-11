Jetzt fix: Simone Lugner ist bei Dancing Stars dabei

Lugner-Witwe Simone ist bei der nächsten Staffel "Dancing Stars" dabei

"Wow“, war Simone Lugners erste Reaktion, als sie gefragt wurde, ob sie bei „Dancing Stars“ mit dabei sein möchte. „‚Dancing Stars‘ ist etwas, das Richard auch immer sehr gut gefallen hat und wo er sicher auch gerne dabei gewesen wäre.“ Und weiter über ihre bisherige Tanzerfahrung: „Ich habe zweimal einen Grundkurs besucht, das ist aber schon länger her. Mein Problem ist, dass ich immer dazu tendiere, die Führung zu übernehmen - in dem Sinn hoffe ich, einen starken Partner zu bekommen, der die Führung übernimmt.“

"Dancing Stars“ sind komplett

Neben Lugner werden auch Paulus Bohl, Eva Glawischnig, Stefan Koubek, Heilwig Pfanzelter und Anna Strigl an der 16. Staffel teilnehmen. Das Antreten von Julia Cencig, Aaron Karl, Wolfgang „Fifi“ Pissecker und Andi Wojta wurde vom ORF schon vorab bestätigt.

"Wenn ich in ORF-Sendungen aufgetreten bin, habe ich immer einen Spaß draus gemacht, ob es jetzt endlich für ‚Dancing Stars‘ reicht - und irgendwann war es scheinbar so weit“, so Paulus Bohl (vom Duo Dr. Bohl). „Ich habe mich wirklich sehr gefreut und bin unfassbar gespannt, wie es ist, in den endlosen Weiten des Ballrooms zu stehen, den ich natürlich seit der Kindheit kenne.“ Ob der Comedian Tanzerfahrung mitbringt? „Ich war selbstverständlich in der Tanzschule, wie sich das für einen 17-jährigen braven Wiener Buben gehört, dann sind nur noch lässige Bar-Side-Steps in Clubs dazu gekommen.“

Eva Glawischnigs erste Reaktion auf die „Dancing Stars“-Anfrage? „Atemnot und Herzrasen - aber natürlich freue ich mich auf diese Herausforderung, denn im Grunde geht’s beim Tanzen um Freude: Sowohl für das Publikum als auch für die Profis und uns Teilnehmerinnen und Teilnehmer.“ Welchen Bezug die Ex-Politikerin und Unternehmerin zum Tanzen hat? „Ich fange bei Null an und hoffe auf den so genannten Welpenschutz. Ich spiele Klavier und habe musikalische Hände, aber unfassbar unmusikalische Füße - selbst unser Hochzeitswalzer war für meinen Mann eine besondere Erfahrung.“

© TZOE/Fuhrich ×

„Über die Möglichkeit, bei ‚Dancing Stars‘ teilzunehmen, habe ich schon das eine oder andere Mal nachgedacht, auch wenn ich schon ziemlich weit vom Tanzen entfernt bin. Jetzt hat es auch perfekt in meinen Zeitplan gepasst - also hau ich mich in ungewisses Gewässer, das macht meinen Horizont nur größer“, freut sich Ex-Tennisprofi Stefan Koubek. „Ich glaube sogar, dass ich tanzen kann, habe es aber noch nie ausprobiert. Ich habe riesengroßen Respekt, aber ich freue mich auf alles - es wird sicher lustig, man lernt andere Menschen kennen, und wer weiß, vielleicht gehe ich danach sogar tanzen.“

© GEPA

„Super, da mache ich sofort mit“, freut sich Moderatorin und Auftrittstrainerin Heilwig Pfanzelter. „Seit dem ,Impulstanz‘ im Sommer war ich auf der Suche nach einer Tanzschule - und dann kam diese Anfrage, und ich habe sofort ja gesagt. Sprache und Auftreten sind ja meine Domäne, der Tanz ist die Sprache des Körpers.“ Und weiter: „Tanzen ist für mich etwas ganz Neues, aber ich bin davon überzeugt, dass ich es lernen werde. Und jetzt habe ich hier die beste Tanzschule der Welt. Ich habe ganz große Lust auf ‚Dancing Stars‘ und hoffe, dass ich mich mit meinem Tanzpartner, auf den ich mich schon sehr freue, in die Herzen der Menschen tanzen kann.“

Wie Content Creatorin Anna Strigl auf die Anfrage reagiert hat? „Die Omi wird sich heftig freuen - sie ist Tanzleiterin für eine Senioren-Tanzgruppe und ein großer ,Dancing Stars‘-Fan.“ Und weiter: „Meine Tanzerfahrung ist nicht so berauschend. Für meinen Maturaball habe ich ein paar Kurse besucht - ich habe aber eine gute Grundsportlichkeit und jede Menge Kampfgeist, auch wenn ich vielleicht nicht so tanzerfahren bin wie manch andere. Umso mehr freue ich mich auf die Herausforderung, zu zeigen, was möglich ist, obwohl man vielleicht noch nicht so gut drin ist. Und natürlich auf die Outfits.“