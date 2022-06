Darum sind Gehirne von Frauen heißer als die von Männern

Eine neue molekularbiologische Studie über die Temperatur von Gehirnen hat einige interessante Ergebnisse gebracht.

Einer neuen Studie zufolge sind die Gehirne von Frauen heißer als die von Männern und erreichen wahrscheinlicher die 40°C-Marke. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Gehirne von Frauen etwa 0,4 °C wärmer sind als die von Männern. Dies bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Temperatur 40 °C übersteigt, größer ist.

Die Untersuchungen wurden vom Laboratory for Molecular Biology des Medical Research Council in Cambridge durchgeführt und zeigen, dass der Unterschied wahrscheinlich durch den Menstruationszyklus verursacht wird. Die meisten Frauen wurden in der Phase nach dem Eisprung gescannt, wobei der Unterschied zwischen ihrer Gehirntemperaturund Personen ohne Eisprung um 0,4 °C höher war.

Die Forscher stellten fest, dass die Durchschnittstemperatur mit 38,5 °C höher war als bisher angenommen. Tiefere Gehirnstrukturenstiegen aber häufiger über 40 °C. Normalerweise kühlt das Gehirn nachts ab und erwärmt sich tagsüber. Während solch hohe Temperaturen in anderen Teilen des Körpers als Fieber angesehen würden, können sie im Gehirn ein Zeichen dafür sein, dass das Organ gesund funktioniert.

Die Wissenschaftler stellten auch fest, dass die Temperatur mit dem Alter anstieg, am deutlichsten in den tiefen Hirnregionen, wo der durchschnittliche Anstieg 0,6 °C betrug.