Birgit Lauda und Sarah Ferguson: Geheim-Treffen in Wien

Durch Zufall traf Lauda-Witwe Birgit Lauda auf ihre langjährige Freundin Sarah "Fergie" Ferguson. Im Gespräch mit oe24 erzählt sie von der Begegnung.

Erst ein Überraschungsbesuch in der Kaiserlichen Wagenburg, dann ein Wiedersehen mit einer alten Freundin. Die Herzogin von York Sarah Ferguson (65) verweilt gerade in Wien. Am Dienstag schaute sie bei Monica Kurzel-Runtscheiner vorbei, um sich die neue Sammlung zeigen zu lassen, dann traf sie im Hotel Sacher auf Lauda-Witwe Birgit.

Fergie hatte mehrere Stopps in Wien

In der Wagenburg hinterließ "Fergie" auch einen Eintrag im Gästebuch: "Monica und dein tolles Team - vielen Dank! Was für eine besondere Ausstellung und was für ein Spaziergang durch die Geschichte", schrieb sie hier.

Plausch mit Birgit Lauda

Als sie dann ins Nobel-Hotel am Ring zurückkehrte, plauderte sie mit Birgit Lauda. Im Gespräch mit oe24 erzählt die Rennfahrer-Witwe von der schönen Begegnung: "Wir kennen uns schon sehr lange - seit Formel-1-Zeiten. Ich habe sie zufällig in Wien getroffen."

Sarah Ferguson und Birgit Lauda © privat ×

Glaskugel für Lauda

Ferguson machte ihrer langjährigen Freundin auch gleich ein süßes Geschenk: "Sie hat mir eine Schneekugel gegeben. Sie ist so eine kompetente und herzliche Frau", schwärmt Lauda.