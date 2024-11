Nach der Hochzeit sind die beiden noch immer Geld schuldig.

Mehrere Lieferanten warten drei Monate nach der großen Hochzeit von Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett immer noch auf ihre Bezahlung. Die Rechnungen sind zum Inkasso gegangen, schreibt die Onlinezeitung Se og Hør.

Mehr zum Thema

Royale Hochzeit

Drei Monate sind vergangen, seit Prinzessin Märtha Louise (53) und Durek Verrett (50) in Geiranger geheiratet haben. Für Brautpaar und die Gäste war das wohl ein schöner Tag, aber die Erinnerungen an die Feierlichkeiten sind nicht für alle Beteiligten positiv. Mehrere lokale Lieferanten sollen immer noch auf die Bezahlung von Waren und Dienstleistungen warten, die sie für die Hochzeit geliefert haben.

Um so viel geht es

Nach Angaben des Prominentenmagazins beliefen sich die Rechnungen auf über 1 Million norwegische Kronen (rund 85.500 Euro). Ein Tonunternehmen soll die gesamte Ausrüstung und das Personal für die Hochzeitsfeierlichkeiten geliefert haben. Die Rechnung in Höhe von 800.000 Kronen (etwa 68.457 Euro) wurde laut Se og Hør an das Inkasso geschickt. "Der gesamte Betrag wurde im Voraus budgetiert und vereinbart“, so der CEO des Unternehmens, gegenüber Se og Hør.

Rauschendes Fest

Die Prinzessin und ihr neuer Mann feierten die Hochzeit drei Tage lang, zunächst in Ålesund, dann in Geiranger. Zwei weitere örtliche Unternehmen warten ebenfalls auf die Bezahlung ihrer Arbeit, die sie während der Hochzeit geleistet haben. Nach Angaben des Wochenmagazins belaufen sich die Rechnungen auf 120.000 NOK bzw. 80.000 NOK.