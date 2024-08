Sex-Schamanen-Hochzeit bei den Norwegen-Royals

Das norwegische Königshaus hat eigentlich andere sorgen, doch jetzt wird erst einmal die Sex-Schamanen -Hochzeit gefeiert.

Norwegens Prinzessin Märtha Louise (52) und ihr Sex-Schamane Durek Verrett (49) haben zur Mega-Traumhochzeit am Geirangerfjord in Norwegen geladen.

Liebe statt Sorgen

Das Kronprinzenpaare will die Sorgen um Mette-Marits ältesten Sohn Marius (27) hinter sich lassen. Es soll ein rauschendes Fest der Liebe werden. Der Skandal -Marius wird an der Hochzeit nicht teilnehmen. also kein Eklat-Alarm. Am Donnerstag hatten Märtha Luise und Durek Verrett zur Kennenlern-Party unter dem Motto „Sexy & Cool“ ins norwegische Ålesund geladen.

Rauschende Feier

Drei Tage soll die wilde Hochzeitsfeier dauern. Flippige Outfits werden erwartet und alles andere als eine biedere Royal-Hochzeit mit Etikette und Protokoll. Royal-Marius, das Problem -Kind, hat derweil ganz andere Sorgen. Das Drama um den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen geht weiter.

Verhaftung und neue Details

Seit der Verhaftung von Marius Borg Høibys (27) kommen immer mehr schockierende News an Licht. Ins Rollen gekommen ist der Skandal um den verwöhnten Sohn der Kronprinzessin, als seine Freundin Anzeige erstattete, dass Marius sie bedroht hätte. Bei einem Lokalaugenschein in ihrer Wohnung steckte sogar ein Messer in der Wand. Marius wurde festgenommen und saß 24 Stunden in U-Haft, bevor er auf das Schloss seiner Familie "flüchtete".