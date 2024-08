Prinzessin Kate: 1. Auftritt seit einem Monat

Die Prinzessin von Wales erschien zum ersten Mal in Crathie Kirk, der kleinen Kapelle auf Schloss Balmoral, seit sie Anfang des Jahres ihre Krebsdiagnose bekannt gab. Kate wirkte in Hochstimmung, als sie auf einem Foto zu sehen war, wie sie mit ihrem Ehemann William zum Sonntagsgottesdienst kam. Auf dem Weg zur schottischen Kirche wurden auch König und Königin Camilla , der Herzog und die Herzogin von Edinburgh gesichtet.

Kate makes her first public appearance in over a month https://t.co/wq432cXHuD pic.twitter.com/PCPSm2Jj1v