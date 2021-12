Schallenberg will nicht mehr Kanzler sein. ÖVP ringt um großen Neustart.

Wien. Alexander Schallenberg zeigte sich gestern Früh gegenüber VP-Spitzenpoli­tikern überraschend hart: Wenn Sebastian Kurz ganz aus der Politik gehe, werde er auch nicht länger Kanzler bleiben. Er habe den Job „nur wegen Sebastian gemacht“. Übersetzt: Er hatte nie vor, die ÖVP ­anzuführen. Am Abend machte Schallenberg dann Ernst und kündigte seinen Rücktritt als Kanzler an. Als dann noch Finanzminister Gernot Blümel seinen Abgang ankündigte, war die Kettenreaktion perfekt: Heute muss der ÖVP-Vorstand in Wien nicht nur einen neuen ÖVP-Chef und einen neuen Kanzler nominieren, sondern gleich das ganze Team umbauen.

Nehammer Favorit. In der ÖVP hatte man sich bereits seit geraumer Zeit darauf verständigt, dass Innenminister Karl Nehammer im Fall des Rücktritts von Kurz VP-Chef werden solle. Bereits beim Teilrückzug von Kurz Mitte Oktober hätten einige VP-Länder Nehammer präferiert. Kurz schlug aber Schallenberg vor.

Fix war Nehammer gestern in der Früh trotzdem noch nicht. In ÖVP-Kreisen wurde auch Michael Strugl, Ex-LH-Vize aus Oberösterreich und jetzt im Verbund, als Möglichkeit diskutiert. Erst am Nachmittag schien dann sicher, dass Nehammer Kanzler und Schallenberg wieder Minister werden wird. Allerdings wollten Steirer und ÖVP-Frauen eher Verfassungsministerin Karoline Edtstadler als neue Kanzlerin – das war aber eine Minderheitsposition.

Spannung. Edtstadler wurde vielmehr als als Innen­ministerin gehandelt, doch auch Polizeibeamte, wie OÖ-Landesdirektor Andreas Pilsl, wurden genannt.

Tabula rasa? Und: Teile der ÖVP wollen die Gelegenheit gleich für einen „großen Befreiungsschlag“ von Türkis nutzen. So wurde auch kolportiert, dass Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Integrationsministerin Susanne Raab vor dem Aus stünden. Den Job Köstingers sollte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner übernehmen, was aber dementiert wurde. Bis in die späte Nacht wurde gerungen – die Gräben in der ÖVP waren beachtlich.