Prinz Harry und William: Eiszeit bei Wiedersehen

Die Brüder sahen sich beim Begräbnis ihres Onkels erstmals nach langer Zeit

Prinz William (42) und Prinz Harry (39) nahmen laut Medienberichten am Mittwoch, 28.8. an der Beerdigung ihres Onkels teil. Dieser Anlass brachte die beiden trotz ihres andauernden, tiefen Zerwürfnisses erstmals in diesem Jahr im selben Raum zusammen. Quellen aus Harrys Umfeld hatten angedeutet, dass er die Trauerfeier in Snettisham, Norfolk, für Lord Fellowes aufgrund seiner Sicherheitsbedenken im Vereinigten Königreich auslassen würde. Doch der Prinz unternahm heimlich eine eilige Reise aus Los Angeles, um der Beerdigung beizuwohnen.

Getrennte Ankunft und Stille

Trotz der Hoffnung auf eine Annäherung berichteten Anwesende, dass die zerstrittenen Brüder offenbar auf Distanz blieben, nicht miteinander sprachen und nach ihrer sehr diskreten Ankunft getrennt hinten in der St. Mary's Kirche saßen.

Harry sorgt mit Memoiren für Wirbel

Lord Fellowes, der letzten Monat verstarb, war mit Lady Jane Spencer verheiratet, der Schwester von Harrys und Williams Mutter Diana. Er war der Privatsekretär der verstorbenen Königin Elizabeth II. Die Spannungen beim frostigen Wiedersehen wurden zweifelsohne noch durch die Ankündigung von Harrys Verlag verschärft. Die geplante Taschenbuchausgabe seiner bissigen Memoiren "Spare" käme demnächst heraus.





Die Neuauflage von "Spare" im Oktober wird auch die schockierenden Behauptungen des Prinzen gegen seine entfremdete Familie erneut in den Vordergrund rücken, darunter Vorwürfe, dass Prinz William ihn während eines besonders heftigen Streits auf einen Hundekorb gestoßen hat, der dabei zerbrach. Es wurden Fragen aufgeworfen, ob Harry die Taschenbuchausgabe mit einem neuen Kapitel aktualisieren würde – angesichts der Krebserkrankung des Königs und der anhaltenden familiären Spannungen in den letzten 12 Monaten.

Will Harry Frieden schließen?

Aber die Tatsache, dass er sich entschieden hat, keine weiteren Enthüllungen hinzuzufügen, könnte von einigen als Versuch gesehen werden, sich wieder seiner Familie annähern zu wollen. Das letzte Mal, dass die Brüder zusammen gesehen wurden, war bei der Krönung des Königs – vor mehr als einem Jahr. Allerdings saßen sie getrennt und wurden nicht zusammen fotografiert. Davor wurden sie zuletzt bei der Beerdigung der verstorbenen Königin im Jahr 2022 gemeinsam fotografiert.