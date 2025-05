Birgit Lauda: Alle Infos zu Geheim-Hochzeit und Honeymoon

Die Witwe von Rennfahrer-Legende Niki Lauda (†70) hat den Schritt vor den Traualtar ein weiteres Mal gewagt. Ihr Ehemann Marcus Sieberer und sie ziehen sich jetzt nach Kitzbühel zurück.

Wie oe24 erfahren hat, heiratete Birgit Lauda, die Witwe der verstorbenen Formel-1-Legende Niki Lauda (†2019), still und heimlich ihren langjährigen Lebensgefährten Marcus Sieberer. Die standesamtliche Trauung soll laut gut informierten Insidern am Freitag, dem 9. Mai, im Kanton Zug in der Schweiz stattgefunden haben – ganz diskret, abseits der Öffentlichkeit und nur im engsten Familien- und Freundeskreis.

Eine offizielle Bestätigung gab es nun auch mit den ersten Bildern des Brautpaares. Beide sind eigentlich bekannt dafür, ihr Privatleben konsequent aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. In Promikreisen heißt es, dass das Paar den Schritt ganz bewusst im Stillen für sich selbst gehen wollte.

Prominente Trauzeugin und luxuriöse Hochzeitsreise

Laut Informationen aus dem näheren Umfeld der Frischvermählten soll Shirin Milani, eine enge Freundin von Birgit Lauda, die Rolle der Trauzeugin übernommen haben. Auch nach der Trauung blieb es elegant: Das Paar soll seine Hochzeitsreise im legendären Orientexpress angetreten haben – von Paris nach Venedig, auf einer der romantischsten Bahnstrecken Europas. Eine luxuriöse Reise, die perfekt zum zurückhaltenden, aber stilvollen Auftreten von Birgit Lauda und Marcus Sieberer passt.

Niki und Birgit Lauda bei den Golden Globes im Jahr 2013 © Getty

Zweisamkeit in Kitzbühel

Während der Öffentlichkeit das Liebesglück der beiden weitgehend verborgen blieb, wurde hinter den Kulissen längst an der gemeinsamen Zukunft gearbeitet. In Kitzbühel, wo Birgit Lauda bereits seit Jahren ein Zuhause hat, entsteht derzeit eine exklusive Villa, die künftig als gemeinsames Liebesdomizil dienen soll. Das Bauprojekt steht sinnbildlich für eine stabile, langfristige Beziehung, die sich in den letzten Jahren gefestigt hat.

Birgit Lauda und der Unternehmer Marcus Sieberer wurden erstmals 2021 bei den Salzburger Festspielen gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen – ihr erster offizieller Auftritt als Paar. Seither zogen sich die beiden weitgehend zurück.





Erbstreit im Hintergrund

Parallel zum privaten Glück bleibt ein anderes Thema weiter aktuell: der Erbstreit um das Vermögen von Niki Lauda. Der ehemalige Rennfahrer hinterließ ein beachtliches Erbe, darunter Unternehmensbeteiligungen, Immobilien, Anteile an Fluglinien und Markenrechte. Die Aufteilung gestaltet sich komplex – betroffen sind neben Birgit Lauda auch die erwachsenen Söhne Lukas und Mathias sowie die gemeinsamen Zwillinge Max und Mia, die allerdings noch nicht die Volljährigkeit erreicht haben.





Vergangenen Sommer erzielte Birgit Lauda in diesem Zusammenhang einen Teilerfolg: Sie wurde als pflichtteilsberechtigte Witwe anerkannt. Jetzt geht es um die konkrete Höhe ihres Anspruchs aus dem Verlassenschafts- und Stiftungsvermögen. Gesetzlich stehen ihr 50 Prozent des Pflichtteils zu.

Während diese juristischen Fragen weiter geklärt werden, scheint Birgit Lauda im Privaten ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben – ruhig, stilvoll und ganz in ihrem Sinne.