Streit um Lauda-Erbe: Schwere Vorwürfe gegen Birgit

Ein Jahr nach Niki Laudas Tod im Mai 2019 klagte seine Witwe Birgit die Privatstiftung des Ex-Formel-1-Stars auf 30,5 Millionen Euro. Einen Prozess hat sie bereits verloren.

Jetzt wirft Lauda-Anwalt und Stiftungsvorstand Haig Asenbauer im "Kurier"-Interview Witwe Birgit vor, dass sie auf Kosten ihrer Kinder Max und Mia mehr Geld aus der Stiftung ziehen wolle.

Um diese Millionen-Prozesse geht es

Birgit Sieberer-Lauda habe die Privatstiftung Lauda auf 22 Millionen Euro und eine Tochtergesellschaft der Stiftung auf 8,5 Millionen geklagt, so Asenbauer. Sie sehe das als ihren Pflichtteil und sei der Meinung, dass es zu wenig sei, "was sie schon zu Lebzeiten von Niki bekommen hat und was sie aus der Stiftung bekommt", sagt der Stiftungsvorstand. Laut Asenbauer seien beide Gerichtsverfahren in erster Instanz abgeschlossen. Birgits Klage um die 8,5 Millionen Euro sei vom Gericht abgewiesen worden. Sie sei zum Ersatz der Verfahrenskosten in Höhe von 700.000 Euro verurteilt worden und habe gegen das Urteil berufen. Beim zweiten Verfahren sei das Beweisverfahren abgeschlossen. Das Urteil werde in den kommenden Wochen erwartet, sagt Asenbauer gegenüber "Kurier".

Asenbauer: Vorwürfe gegen Birgit

Die von Niki Lauda 1997 gegründete Stiftung soll die Familie über mehrere Generationen versorgen. Asenbauer behauptet, dass Birgit mit ihren Klagen versuche, "diese Konstruktion und damit den Willen von Niki zu konterkarieren. Alles, was sie verlangt, geht zulasten ihrer eigenen Kinder", so der Vorwurf des Stiftungsvorstands. Denn: Niki Lauda habe festgelegt, dass bei Klagen einer Mutter (Birgit oder Marlene) die jeweiligen Kinder belastet werden. So soll die Vermögensaufteilung zwischen den zwei Familien ausgewogen bleiben. Das wisse Birgit "ganz genau", so Asenbauer. Sie negiere, "dass sich ihre Klagen nur am Papier gegen die Stiftung, wirtschaftlich aber gegen ihre eigenen Kinder Max und Mia richten", sagt der Stiftungsvorstand gegenüber "Kurier". Marlene, Lukas und Matthias würden anerkennen, dass sie eine großzügige Versorgung erhalten – Birgit dagegen sei "nicht nur unzufrieden", sondern bekämpfe die Verfügungen von Niki gerichtlich, wirft ihr Asenbauer vor.

Laut dem Lauda-Anwalt und Stiftungsvorstand wurden für Max und Mia Kuratoren bestellt. Diese seien für die Wahrung der Interessen der Kinder zuständig gewesen. An diese mussten die beiden Honorare von rund einer Million Euro zahlen, sagt Asenbauer.