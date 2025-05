× Geheim-Vertrag: Verliert Lauda-Witwe nach Hochzeit Millionen?

oe24 enthüllte die Geheim-Hochzeit von Birgit Lauda und ihrem Freund Marcus Sieberer. Die Lauda-Witwe könnte nach der Heirat um viel Geld umfallen. Denn Niki Lauda ließ in einem Stiftungsvertrag genau regeln, was im Falle einer erneuten Hochzeit von Birgit passiert.

Die oe24-Story über die Geheim-Hochzeit von Niki Laudas Witwe Birgit mit ihrem Freund Marcus Sieberer war am Freitag DAS Thema in der heimischen Society. Das Paar heiratete still und heimlich am vergangenen Freitag, 9. Mai, im Schweizer Kanton Zug.

Zeremonie im kleinen Kreis im Standesamt, Hochzeitsreise im Orientexpress

Nur die engsten Freunde und Familienmitglieder waren bei der Trauung vor dem Standesamt dabei. Birgit trat in einem schlichten weißen Kleid vor den Standesbeamten, ihre Trauzeugin war die Wiener Schönheitschirurgin Shirin Milani. Die Hochzeitsreise des Paares fand im legendären Orientexpress statt - auf der romantischen Strecke von Paris nach Venedig.

Erbstreit um Nikis 100-Millionen-Vermögen

Die Lauda-Witwe und der Finanzexperte sind bereits seit 2021 ein Paar. Nun besiegelten sie ihre Liebe auch offiziell vor dem Standesamt. Die Hochzeit könnte für Birgit Lauda aber auch finanzielle Konsequenzen haben. Denn noch immer tobt ein Streit um das 100-Millionen-Euro-Erbe von Formel-1-Legende Niki Lauda.

Stiftung zahlt Birgit monatlich 20.000 Euro

Birgit klagt gegen Nikis Testament, fordert 8 Millionen Euro. Eine Stiftung von Niki Lauda zahlt ihr monatlich 20.000 Euro sowie alle Kosten für die Villen in Wien und Ibiza, drei Autos, Gehälter für Hausangestellte, Schulgeld für die Zwillinge und Urlaube.

Stiftungsvertrag: Im Fall von Hochzeit keine Zahlungen mehr

Damit könnte nun aber Schluss sein: Denn im Stiftungsvertrag steht ausdrücklich, dass die Lauda-Witwe im Fall einer erneuten Heirat keinen Anspruch mehr auf diese Zahlungen hat. Die von Niki Lauda einst getroffene Versorgungsregelung würde in diesem Fall erlöschen.

Die Hochzeit mit ihrem Marcus ist für Birgit damit wohl nicht nur der Beginn eines neuen Lebensabschnitts, sondern auch einer neuen Runde im Erbstreit um die Lauda-Millionen ...