Erstes Baby für Kim Kardashians Ex-Freund Pete Davidson

Der Comedian jubelt über süßen Nachwuchs. Seine Lebensgefährtin Elsie Hewitt postete gleich auch ein erstes Foto der kleinen Familie.

Großes privates Glück für Pete Davidson: Der US-amerikanische Komiker ist erstmals Vater geworden. Gemeinsam mit seiner Partnerin, dem Model Elsie Hewitt, durfte er vor wenigen Tagen eine Tochter willkommen heißen. Hewitt machte die frohe Nachricht öffentlich und teilte auf Instagram das erste Familienfoto mit dem Neugeborenen.

Wie sie bekanntgab, kam das Kind in der vergangenen Woche zur Welt. Zu mehreren innigen Aufnahmen schrieb sie stolz: „Unser perfekter Engel ist am 12.12.2025 auf die Welt gekommen.“ Die Bilder zeigen das Paar sichtlich bewegt im neuen Familienglück.

"Meine beste Arbeit bis jetzt"

Kurz darauf legte die frisch gebackene Mutter emotional nach. „Meine beste Arbeit bis jetzt“, schwärmte Hewitt weiter auf Instagram, wo ihr rund eine Million Follower folgen. „Ich laufe über vor Liebe und Dankbarkeit und Unglauben.“ Auch Pete Davidson selbst kam in dem Beitrag zu Wort. Er verlieh dem Moment seinen typischen Humor und kommentierte schlicht: „Wu Tang Forever“. Davidson betreibt selbst keinen eigenen Instagram-Account.

Der Name der kleinen Tochter ist von besonderer Bedeutung: Scottie Rose Hewitt Davidson. Damit ehrt das Paar Pete Davidsons Vater Scott Matthew Davidson, der als Feuerwehrmann bei den Terroranschlägen am 11. September 2001 in New York ums Leben kam. Die Namenswahl ist ein stilles, aber kraftvolles Zeichen des Gedenkens.

Pete Davidson galt über Jahre hinweg als einer der prominentesten Junggesellen der Unterhaltungsbranche. Sein Liebesleben sorgte regelmäßig für Schlagzeilen: Er war unter anderem mit Weltstars wie Kim Kardashian und Ariana Grande liiert, ebenso mit der britischen Schauspielerin Kate Beckinsale. Der Spitzname „Hollywood-Casanova“ begleitete ihn lange Zeit. Seine intensiven, oft kurzlebigen Beziehungen verewigte Davidson sogar mit zahlreichen Tattoos – jene lässt er derzeit in aufwendigen, schmerzhaften und kostspieligen Prozeduren wieder entfernen.

© Getty Images

Mit Elsie Hewitt jedoch scheint ein neues Kapitel begonnen zu haben. Die beiden sind nun auf besondere Weise verbunden – nicht durch Tinte unter der Haut, sondern durch ein kleines Leben. Ein Band, stärker und wertvoller als jedes Liebestattoo.