Alkohol am Steuer? Neue Britney-Aufnahmen beunruhigen Fans

Die Sängerin sorgt erneut für Wirbel als sie beim Verlassen einer Bar mit Champagner-Glas fotografiert wird und dann in ihr Auto steigt, um wegzufahren.

Rund um Britney Spears nehmen die Sorgen erneut zu. Die 43-Jährige wurde in Kalifornien beim Besuch einer Weinbar fotografiert – Bilder zeigen sie mit einem Champagnerglas in der Hand, kurz bevor sie in ihr Auto stieg und davonfuhr. Ihr Team betonte gegenüber der Daily Mail, dass die Sängerin keinen Alkohol zu sich genommen habe. Der Vorfall spielte sich in Westlake Village ab.

Die Szene sorgt dennoch für Gesprächsstoff, denn Spears’ Autofahrten stehen seit Wochen im Fokus. Erst kürzlich soll sie in Thousand Oaks nach einem Restaurantbesuch durch riskante Fahrmanöver aufgefallen sein. Innerhalb ihrer Familie wächst damit die Besorgnis. Ein Insider bezeichnete die jüngsten Vorkommnisse als „Albtraum“ und schilderte, wie beunruhigend es sei, Britney in möglicherweise gefährlichen Situationen zu sehen.

Beratungsresistent?

Aus ihrem Umfeld heißt es, die Popikone nehme kaum noch Beratung durch enge Vertraute an und verfüge derzeit nicht über die Unterstützung, die sie bräuchte. Auch die Beziehung zu ihren Söhnen Sean (20) und Jayden (19) soll angespannt sein – sie sieht die beiden Jugendlichen Berichten zufolge nur selten. Verschärft wurde die öffentliche Diskussion zuletzt durch die Memoiren ihres Ex-Mannes Kevin Federline (47), in denen er problematische Verhaltensweisen der Sängerin beschreibt. Spears wies diese Darstellungen entschieden zurück.

Zwischen Sorge und Solidarität gab es jedoch auch positivere Bilder: Vor wenigen Tagen zeigte sich Britney entspannt und gut gelaunt bei einem Treffen mit Kim Kardashian und Khloé Kardashian. Zudem kursiert ein Video einer Pyjama-Party, das die Sängerin lachend und scherzend im Kreis von Freunden und deren Kindern zeigt.

Sorge steigt weiter

So unbeschwert manche dieser Momente wirken mögen – für viele Beobachter bleibt der Kontrast zwischen Britneys öffentlicher Leichtigkeit und den anhaltenden Fragen zu ihrem persönlichen Umfeld und ihrer Stabilität weiterhin besorgniserregend.