Britney Spears (43) schockt mit Post: "Habe Hirnschäden erlitten"

Die US-Sängerin Britney Spears (43) hat ihre Fans mit einem ungewöhnlichen Beitrag auf Instagram überrascht. In einem kurzen Text schrieb sie: „Ich habe vor langer Zeit Hirnschäden erlitten.“

Dazu veröffentlichte sie ein Foto, auf dem sie beim Reiten zu sehen ist. Viele ihrer Anhänger wussten zunächst nicht, was sie mit dieser Aussage meinte. Der Zeitpunkt des Beitrags fiel genau mit dem Erscheinungstag des neuen Buches ihres Ex-Mannes Kevin Federline (47) zusammen. Sein Werk trägt den Titel „You Thought You Knew“ (englisch, sinngemäß: „Du dachtest, du wüsstest Bescheid“) und wurde in den USA veröffentlicht.

Ex-Mann erhebt schwere Vorwürfe

In Auszügen, über die unter anderem die New York Times (US-Zeitung) berichtete, beschreibt Federline angebliche Vorfälle aus der Zeit, in der das Paar noch zusammenlebte. Besonders brisant: Er behauptet, Britney sei nachts in das Zimmer ihrer Kinder gekommen – mit einem Messer in der Hand. Sie habe wortlos dagestanden und ihnen beim Schlafen zugesehen. Danach sei sie einfach wieder gegangen. Die Schilderungen sorgen bei vielen Fans und Beobachtern für Unruhe. Eine öffentliche Reaktion von Britney Spears zu diesen Anschuldigungen gibt es bisher nicht.

Britney deutet Schmerz und Verlust an

In ihrem Instagram-Text zieht Britney einen Vergleich zu der Filmfigur Maleficent (Disney-Film aus den USA). Sie schreibt: „Erinnert ihr euch an den König, der versucht hat, sie zu töten? Ich habe das Gefühl, dass mir meine Flügel weggenommen wurden.“ Die Sängerin fügte hinzu, dass es viele Dinge gebe, über die sie nie in ihren eigenen Büchern geschrieben habe. „Ich bin nicht mehr so geflogen, wie früher“, so die 43-Jährige.

Ein Leben voller Rückschläge

Britney Spears war von 2004 bis 2007 mit Kevin Federline verheiratet. Das Paar hat zwei Söhne: Sean Preston (20) und Jayden James (19). Nach der Scheidung verlor sie den Sorgerechtsstreit, Federline bekam das alleinige Sorgerecht. 2008 kam es zu einem Zusammenbruch, der dazu führte, dass ihr Vater Jamie Spears (73) die Vormundschaft übernahm – eine rechtliche Betreuung, die erst 2021 aufgehoben wurde. Seitdem versuchte die Sängerin, wieder Fuß zu fassen. Doch die aktuellen Posts und die neuen Behauptungen ihres Ex-Mannes werfen erneut Fragen zu ihrem seelischen Zustand auf.