Verband und blaue Flecken: Sorge um Britney Spears (43) immer größer
Unfall

Verband und blaue Flecken: Sorge um Britney Spears (43) immer größer

06.10.25, 16:05
Britney Spears (43) sorgt erneut für Unruhe unter ihren Fans. In einem neuen Video auf Instagram zeigte sich die Sängerin mit einem bandagierten Knie und mehreren blauen Flecken. 

Die Aufnahmen entstanden offenbar in ihrem Haus in Kalifornien (USA).

Bei einer Freundin gestürzt

In der Bildbeschreibung erklärte Spears, was passiert war: „Pssst, ich bin bei meiner Freundin die Treppe heruntergefallen … es war schrecklich. Es knackt ab und zu, ich bin mir nicht sicher, ob es gebrochen ist, aber im Moment ist es eingeknickt.“

Trotz der Verletzung versucht die Musikerin, positiv zu bleiben. Sie schrieb weiter: „Ich bin nicht hier, um Mitleid zu bekommen. Ich möchte einfach nur besser werden und eine gute Frau sein. Ich habe wunderbare Unterstützung – habt einen großartigen Tag!“

Im Video tanzt Britney barfuß in einem rosa Kleid, trägt fingerlose Handschuhe und bewegt sich vorsichtig.

Gedanken an ihre Söhne

Spears erwähnte auch ihre beiden Söhne Sean und Jayden, die nach Maui (Hawaii, USA) zurückgekehrt sind. Die Beziehung zu ihren Kindern beschäftigt sie immer wieder.

Fans reagieren besorgt

In den Kommentaren unter dem Video zeigen sich viele Fans beunruhigt. Ein Nutzer schrieb auf X (früher Twitter): „Hoffentlich wird sie gut versorgt und kann sich ausruhen. Sie hat schon genug durchgemacht.“

 

Bereits in den letzten Monaten hatte Spears mit seltsamen Videos für Verwirrung gesorgt. Immer wieder veröffentlichte sie Tanzaufnahmen, die viele Fragen offenließen. Auch ihr Buch „The Woman in Me“ soll verfilmt werden. Doch laut der britischen Zeitung Daily Mail ist das Projekt ins Stocken geraten. Es gebe noch kein fertiges Drehbuch, und auch die Schauspielerinnen für die Hauptrolle stünden nicht fest. Ein Insider erklärte, es sei schwierig, Termine mit Spears zu vereinbaren. Sie sei momentan schwer einzuschätzen.

