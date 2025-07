Britney Spears schockt Fans mit Adoptions-Posting

Mit einem einzigen Instagram-Post entfacht Britney Spears (43) einmal mehr wilde Spekulationen: Ist die Pop-Ikone wieder Mutter geworden? Oder steckt doch etwas ganz anderes hinter ihrer Aussage?

In einem ihrer typischen Tanzvideos – wilder Hüftschwung, bauchfrei, viel Energie – schreibt Britney: „Ich habe ein wunderschönes kleines Mädchen adoptiert! Ihr Name ist Lennon London Spears.“ Dazu folgen, wie so oft, merkwürdig verspielte Smileys – für viele Fans wirkt das verstörend und schwer einzuordnen. Weiter verrät sie: „Heute trägt sie ein Kleid mit der Aufschrift: ‚Ich bin neu hier, also hör auf, Mist zu erzählen, Amerika.‘“

Klar ist: Die Kommentare hat Britney – wie fast immer – deaktiviert. Doch die Debatte verlagert sich rasant auf Plattformen wie X (ehemals Twitter) und Reddit. Und die Fans sind gespalten. Einige glauben an eine echte Adoption, da Britney bereits im Januar öffentlich erklärt hatte, sich ein kleines Mädchen zu wünschen. Andere halten es für eine Metapher – vielleicht für ein neues Haustier oder gar eine Reborn-Puppe – lebensechte Babypuppen, die zur emotionalen Verarbeitung genutzt werden. Wieder andere sorgen sich offen: Ist Britney emotional stabil genug für ein Kind?

Ihre Geschichte wollte Britney Spears nun endlich erzählen. Ihre Biografie ist letzte Woche in 17 Sprachen weltweit erschienen und dürfte ein Bestseller werden. © Getty Images

Im Januar sagte Britney, sie denke "ernsthaft über eine Adoption nach". Seitdem kursieren Spekulationen. In einem anderen Video soll gar eine Babyschale im Hintergrund sichtbar gewesen sein – ein vermeintlicher Hinweis, den einige Fans als Bestätigung werten. Was die Situation so undurchsichtig macht: Britneys Instagram-Auftritte sind oft schwer zu deuten. Zwischen poetischen Texten, kryptischen Andeutungen und auffälligen Tänzen bleibt viel Raum für Interpretation – aber auch für Sorge. Seit der Aufhebung ihrer Vormundschaft im Jahr 2021 wirkt Britney häufig rastlos, ihre Posts sind emotional und oft nicht ganz kohärent. Ob es sich bei "Lennon London Spears" um ein echtes Baby, ein Symbol oder eine Puppe handelt, bleibt unklar. Eine offizielle Bestätigung oder ein Statement von Spears oder ihrem Umfeld gibt es bisher nicht.