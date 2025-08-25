Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Spears
© Instagram

Traurige Details

Britney Spears: SO lange hatte sie keinen Kontakt zu Söhnen

25.08.25, 13:12
Teilen

In einem schrägen Nackt-Posting schreibt Britney über ihre Söhne und Traumata.

Popstar Britney Spears zeigt siech einmal mehr in einem schrägen Posting. Ihre Kehrseite ist auf einem Bild zu sehen, die langen, blonden Haare und das Tattoo am Rücken.

Mehr zum Thema

Viele Tränen

In den vergangenen Monaten und Jahren sorgte Britney immer wieder für Aufsehen mit ihren Nacktbildern und schrägen Videos. Sie schreibt zum neuen Posting: "Wir sind nur Menschen, so zerbrechlich und menschlich. Die schwersten Jahre meines Lebens waren die drei Jahre, in denen meine beiden Söhne weg waren … Ich durfte weder telefonieren noch SMS schreiben, und ich erinnere mich, dass mein Geheimnis zum Überleben Verleugnung und viele Tränen waren. Es ist seltsam, dass Sam und ich verheiratet waren, aber es fühlte sich fast wie eine falsche Ablenkung an, um mir zu helfen, damit fertig zu werden ..."

Wiedersehen mit den Burschen

Ihre Söhne Sean (18) und Jayden James (17) leben bei ihrem Vater, Kevin Federline. Zu einem Wiedersehen mit Mama Britney kam es im Dezember 2024; davor gab es keinen Kontakt. Eine schwierige zeit, wie Britney weiterschreibt, von der sie sich erst erholen muss.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden