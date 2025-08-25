In einem schrägen Nackt-Posting schreibt Britney über ihre Söhne und Traumata.

Popstar Britney Spears zeigt siech einmal mehr in einem schrägen Posting. Ihre Kehrseite ist auf einem Bild zu sehen, die langen, blonden Haare und das Tattoo am Rücken.

Viele Tränen

In den vergangenen Monaten und Jahren sorgte Britney immer wieder für Aufsehen mit ihren Nacktbildern und schrägen Videos. Sie schreibt zum neuen Posting: "Wir sind nur Menschen, so zerbrechlich und menschlich. Die schwersten Jahre meines Lebens waren die drei Jahre, in denen meine beiden Söhne weg waren … Ich durfte weder telefonieren noch SMS schreiben, und ich erinnere mich, dass mein Geheimnis zum Überleben Verleugnung und viele Tränen waren. Es ist seltsam, dass Sam und ich verheiratet waren, aber es fühlte sich fast wie eine falsche Ablenkung an, um mir zu helfen, damit fertig zu werden ..."

Wiedersehen mit den Burschen

Ihre Söhne Sean (18) und Jayden James (17) leben bei ihrem Vater, Kevin Federline. Zu einem Wiedersehen mit Mama Britney kam es im Dezember 2024; davor gab es keinen Kontakt. Eine schwierige zeit, wie Britney weiterschreibt, von der sie sich erst erholen muss.