Drogen? Halluzinationen? Große Sorge um Britney Spears nach verstörenden Videos

Erst jüngst feierte die Popsängerin ihren 43. Geburtstag.

Mittlerweile haben sich Fans schon an die skurrilen, manchmal auch etwas verstörenden Videos gewöhnt, die Britney Spears regelmäßig auf ihren Kanälen postet.

Mehr zum Thema

Fans in Sorge

Sehr oft sind es durchaus explizite, aber harmlose Tanzvideos. Doch nun soll Grund zur Sorge bestehen. Denn neue Videos zeigen sie verstört, mit kratziger Stimme und wirren Inhalten. Hat sie anlässlich ihres 43. Geburtstags nur zu viel getrunken? Oder gar Substanzen genommen, die soe ein Verhalten auslösen?

Behauptet, fünf zu sein

Britney Spears wurde am Montag 43 Jahre alt, behauptet aber in beunruhigenden neuen Instagram-Videos, dass sie in Wirklichkeit 5 Jahre alt ist und nach Mexiko zieht. In den Aufnahmen, die sie auf ihrem IG-Account gepostet hat, erzählt der Popstar zunächst, wie die Paparazzi sie mit einer Maske über dem Gesicht in ein Flugzeug setzten, während sie eine Taschenlampe trug, die ihr ein Freund geschenkt hatte... Häh, was ist da los?

Paparazzi immer sehr grausam zu ihr

Als ob das nicht schon bizarr genug wäre ... Britney sprach über ihren Geburtstag und gab fälschlicherweise an, 42 Jahre alt geworden zu sein, obwohl sie eigentlich 43 ist, aber das war noch nicht das Schlimmste. Brit erzählte weiter, dass sie erst 5 Jahre alt ist, in den Kindergarten geht und sogar in den Süden nach Mexiko gezogen ist, weil die Paparazzi sie so grausam zeigen.

Alles nur ein Scherz?

Ob das alles nur ein Scherz zum Geburtstag war oder es ihr wirklich nicht so gut geht... wer weiß.