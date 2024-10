Britney Spears: Überraschung! Blitz-Hochzeit ein Jahr nach Scheidung

So schön ist Britney Spears als Braut - auf Instagram zeigt sie ihre neue Liebe.

Was ist denn hier los? Britney Spears überraschte ihre Fans mit der Ansage, sie habe geheiratet. Dazu stellte sie auf Instagram ein Video, das sie in einem Hochzeitskleid und mit Schleier zeigt. Rund ein Jahr nach ihrer Scheidung von Sam Asghari.

Hochzeits-Posting

Alle fragen sich nun, was sind die Hintergründe zu diesem Posting? Der Pop-Superstar, 42, veröffentlichte am Sonntag auf Instagram ein Video, das sie in einem weißen Seiden-Hochzeitskleid und einem passenden Spitzenschleier zeigt. Doch anstatt einen Bräutigam zu heiraten, überraschte die „Toxic“-Hitmacherin ihre Fans mit der Ankündigung, dass sie selbst geheiratet hat.





Beste Sache, die ich je getan habe

Wie bitte? Ja! Sie schreibt: "Der Tag an dem ich mich selbst geheiratet habe." Sie meint es könne vielleicht peinlich oder dumm wirken, aber: "Ich denke, es ist das Genialste, was ich je getan habe!!!" Und wenn man sich ansieht, was Britney die letzten Jahre erleben musste - den Streit mit ihrem eigenen Vater rüber ihre Vormundschaft, ihre gescheiterte Ehe mit Sam und so vieles mehr, ist es der Sängerin sehr zu wünschen, dass sie Ja zu sich selbst sagt! Eine gute Verbindung zu sich selbst ist das Schönste, was man haben kann...





Honeymoon für Britney

Natürlich darf bei einer Hochzeit ein Honeymoon nicht fehlen. Den scheint Britney nun zu genießen, wie ein anderes Video andeutet!

Ex wieder verliebt?

Asghari reichte letztes Jahr im August nach 14 Monaten Ehe die Scheidung von Spears ein. Sie wurde offiziell im Mai dieses Jahres abgeschlossen, als das Paar eine Einigung erzielte. In der Zwischenzeit hat Asghari Dating-Gerüchte bestärkt, nachdem er im September in einem Park in Los Angeles mit einer blonden Frau gesichtet wurde.