Die Sängerin führt einmal mehr einen halbnackten Tanz auf Instagram auf - die Fans feiern sie dafür

Britney Spears hat in einer bizarren Nachricht an ihre Fans ein Schlafzimmer-Geheimnis verraten, während sie in einem durchsichtigen BH und Höschen herumwirbelte. Die Pop-Ikone, die für ihre exzentrischen und oft provokanten Social-Media-Posts bekannt ist, hat in ihrem neuesten Video wieder sehr intime Details geteilt.

Während sie vor der Kamera herumtänzelt, schrieb sie eine kryptische Nachricht, die einige ihrer Anhänger überrascht. Es ist dabei jedoch etwas unklar, was genau sie mit dem „Geheimnis“ meint, von dem sie spricht. Britney sorgt weiterhin für Schlagzeilen, während sie nach ihrer Befreiung von der Vormundschaft ihre Freiheit genießt. Unter ihren Bildern schrieb sie außerdem über ihre Liebe zu den Turks- und Caicosinseln. Dort habe sie auch viel Zeit mit ihrem Ex-Partner Sam Ashgari verbracht.





Britney: "Haben nie in einem Bett geschlafen"

Dann erklärt Britney weiter: "Wann immer ich mit meinem Ex hierher gekommen bin, haben wir gestritten. Wir haben nicht ein einziges Mal im selben Bett geschlafen. Ich habe mir einen Polster geholt und dann draußen geschlafen." Sie sei ein großer Fan der Natur und genieße die Geräusche der Tiere.