"F**k off!" Britney wettert gegen die Osbournes

Ozzy Osbourne und seine Familie machten sich in einem Podcast über Britney Spears lustig. Jetzt schlägt sie lauthals zurück!

Nicht Simmering gegen Kapfenberg, wie ja einst von Helmut Qualtinger behautet ist Brutalität, sondern Britney Spears gegen die Osbournes!

Hardrock-Star Ozzy Osbourne hatte am 16. Juli im "The Osbournes Podcast" gesagt, er sei genervt von Spears' Tanzvideos auf Instagram. Er "habe es satt", ständig ihre Tanzvideos zu sehen.“ Jeden verdammten Tag .“ Der Rock-Musiker ergänzte: "Es ist traurig, sehr, sehr traurig." Auch die anderen Familienmitglieder bemitleideten die Künstlerin. "Sie tut mir so leid", äußerte Osbournes Tochter Kelly, 39, ihre Meinung. Sharon Osbourne, bezeichnete Spears als "armes, kleines Ding".



Britney kontert konterte nun in den sozialen Medien, die Osbournes seien "die langweiligste Familie der Menschheit".

Osbourne-Kommentar lassen Britney nicht kalt!

Spears fügte hinzu, sie werde ein Fotoshooting mit Kate Beckinsale, machen und der "langweiligen" Osbourne-Familie sagen, dass sie sich "bitte verziehen sollen". Sie verteidigte damit auch die britische Schauspielerin, über die ebenfalls "unglaublich grausam" geredet worden sei.