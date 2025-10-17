Kevin Federline über Britney Spears: Alkohol und Kokain während Schwangerschaft und Stillzeit!

Der Ex-Mann der Sängerin schießt in seinen Memoiren "You Thought You Knew" gegen Britney Spears. Die Behauptungen könnten kaum wilder sein.

Britney Spears Ex-Mann Kevin Federline sorgt mit seinen Memoiren für Schlagzeilen. Der ehemalige Tänzer und Vater der beiden Söhne Preston und Jayden James, die er nach der Scheidung 2007 in seinem Sorgerecht behielt, lässt in seinem Buch „You Thought You Knew“ (zu Deutsch: „Du dachtest, du wüsstest Bescheid“) kein gutes Haar an der Sängerin

Der Text, der am 21. Oktober 2025 veröffentlicht wird, beleuchtet die Jahre der Ehe und die Zeit nach der Trennung, die vor allem von einem bitteren Streit um das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder geprägt war. Federline erhebt in seinem Werk schwerwiegende Vorwürfe gegen die Mutter seiner Kinder.

Sean Preston Federline. Alter: 3 Jahre. Eltern: Britney Spears und Kevin Federline © Photo Press Service, www.photopress.at

Drogenvorwürfe und Verantwortungslosigkeit

Einer der brisantesten Vorwürfe bezieht sich auf den Drogenkonsum von Britney Spears während ihrer Zeit als Mutter. Laut Federline habe die Sängerin in der Zeit, in der sie die beiden Söhne noch gestillt hat, Kokain konsumiert. Besonders schockierend: Ein Vorfall im Herbst 2006, als Britney unangekündigt eine Party besuchte, während sie zu Hause für ihre damals noch sehr kleinen Kinder Preston und Jayden verantwortlich war. Der jüngste Sohn, Jayden, war zu diesem Zeitpunkt nur sechs Wochen alt, Preston gerade einmal 13 Monate.





Federline beschreibt in seinen Memoiren, wie er „fassungslos“ war, als er erfuhr, dass Britney während dieser Zeit Kokain konsumiert habe. Als er versuchte, sie zur Rückkehr nach Hause zu bewegen, sei sie wütend geworden und habe ihm ein Getränk ins Gesicht geschüttet. Er warf ihr auch vor, in der Vergangenheit verantwortungslos gehandelt zu haben, und behauptete, sie habe während ihrer Schwangerschaften regelmäßig Alkohol konsumiert.

Eine andere Sichtweise von Britney Spears

In ihrer eigenen Autobiografie „The Woman in Me“ (2023) widerspricht Britney den Aussagen ihres Ex-Mannes vehement. „Ich war nie an harten Drogen interessiert“, beteuert sie. Diese Aussage steht im Gegensatz zu den schweren Vorwürfen von Federline. Die Sängerin geht auf das Thema in ihrem Buch ein und verteidigt ihre Entscheidungen und Handlungen in der Vergangenheit.

Nach einer Kurz-Ehe mit mit Jugendfreund Jason Alexander heiratete Britney Spears Kevin Federline. Zwei Jahre später waren sie wieder getrennt. Hier ein Bild aus besseren Zeiten - in jedweder Hinsicht. © www.pps.at

Spannungen innerhalb der Familie

Federline geht in seinem Buch noch weiter und gibt private Nachrichten preis, die angeblich von Britneys jüngerer Schwester Jamie Lynn Spears stammen. Diese Nachrichten sollen aus der Zeit nach dem Ende der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears im Jahr 2021 stammen. In diesen Textnachrichten äußert Jamie Lynn Besorgnis über das Verhalten ihrer Schwester und kritisiert sie dafür, „unfähig“ zu sein, Verantwortung zu übernehmen. Sie beschreibt ihre Schwester als „blind für alles außerhalb ihrer selbst“.

Britneys Reaktion auf die Vorwürfe

Britney reagierte mit einem emotionalen Posting auf den Vorwurf ihres Ex-Mannes. In einem Beitrag auf der Plattform X (ehemals Twitter) beschuldigte sie Kevin Federline, ihren Schmerz auszunutzen und sie öffentlich zu erniedrigen. Sie bezeichnete seine Darstellung als manipulativ und „beängstigend“. Besonders schmerzhaft für die Sängerin sei es, dass ihre Söhne, die die Trennung ihrer Eltern miterlebt haben, zeuge dieses respektlosen Verhaltens ihres Vaters ihr gegenüber geworden seien.