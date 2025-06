Wirbel um Justin Bieber-Post: "Blut an deinen Händen"

Justin Biebers jüngste Social-Media-Posts lassen bei seinen Fans die Alarmglocken läuten - viele fordern den Popstar auf, sich Hilfe zu suchen, da die Sorgen um seine psychische Gesundheit immer größer werden.

Der Sänger teilte am Samstag auf Instagram eine Reihe eigenartiger Selfies im Badezimmer, auf denen er mit übertriebenem Gesichtsausdruck vor dem Spiegel posiert und eine kryptische Bildunterschrift schreibt: „U could point at my flaws Or u could recognize ur own lil b****????.“ (Sinngemäß übersetzt: Statt ständig auf meine Fehler hinzuweisen, könntest du auf das Blut erkennen, das an deinen Händen klebt.) Das berichtet die "TMZ".

Eine ziemlich kryptische Botschaft. Will und Justin etwas damit sagen? Hat es mit seiner Ehefrau zu tun? Oder doch eher mit dem jüngst veröffentlichten Statement zu dem mutmaßlichen Sexualstraftäter P. Diddy, der tatsächlich in kriminelle Machenschaften verwickelt sein soll?

Fans besorgt

Auch wenn er es vielleicht als ironische Bemerkung gemeint hat, haben seine Fans nicht gelacht. Einer schrieb: „Ihm geht es eindeutig nicht gut.“ Ein anderer kommentierte: „Warum helfen die Leute um ihn herum nicht?“

Einer verglich sogar Biebers sich auflösendes öffentliches Image mit dem von Britney Spears und schrieb: „Er wird langsam zur Britney unserer Generation.“

Der Post aus dem Badezimmer folgt auf die zunehmenden Spekulationen über Biebers Wohlbefinden - einschließlich seines verwirrten Auftritts bei der Hautpflegeveranstaltung von Ehefrau Hailey Bieber in Rhode Anfang des Jahres.