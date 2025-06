TV-Legende Carlo von Tiedemann ist tot

Die deutsche TV-Legende Carlo von Tiedemann ist mit 81 Jahren verstorben. Der NDR-Kult-Moderator prägte die Fernsehlandschaft.

Seine Ehefrau gab gegenüber der deutschen Bild-Zeitung an, dass er seine letzten Tage im Beisein seiner Familie verbracht hatte und irgendwann aufgehört habe zu atmen.

TV-Show mit Alida Gundlach

Carlo wurde in der „Aktuellen Schaubude“ mit Co-Moderatorin Alida Gundlach zur Fernseh-Legende. Gesundheitlich ging es dem Star in letzter Zeit sehr schlecht. Weil sich Wasser in seinen Beinen angesammelt habe, war er in einer Klinik untergebracht.

Links Co-Moderatorin Alida Gundlach und rechts Carlo © getty ×

Ständiger Kampf mit Erkrankungen

Im Februar kämpfte das NDR-Urgestein im Krankenhaus ums Überleben, lag auf der Intensivstation. Er hatte durch Magenblutungen rund fünf Liter Blut verloren. Auch in den Jahren zuvor plagten ihn bakterielle Infektionen und eine Herzerkrankung.

53 Jahre lang war Carlo bei seinem NDR am Mikro. Seine große Karriere begann im Fernsehen bei der „Aktuellen Schaubude“, die er 1002 Mal (1976 bis 2004) moderierte. Zuletzt war er im Radio bei seinem Stammsender NDR 90,3 zu hören.

Die deutsche Fernsehbranche trauert und teilt Mitleidsbekundungen.