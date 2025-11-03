Alles zu oe24VIP
© Getty Images

Plötzlich

Fans in Sorge: Britney Spears abgetaucht nach Streit mit Ex Federline

03.11.25, 07:36
Teilen

Der ehemalige Popstar hat ihren Insta-Account gelöscht nach einer Reihe heftiger Postings.

Fans sind in großer Sorge: Britney Spears hat ihren Instagram-Account gelöscht, nachdem sie eine Reihe beunruhigender Posts veröffentlicht hatte und sich öffentlich mit ihrem  Ex-Mann Kevin Federline  über dessen Memoiren gestritten hatte.

Gelöscht

Am Sonntag, dem 2. November, war  Spears  Instagram-Account nicht mehr aufrufbar, und eine Meldung wies darauf hin, dass ihr “Profil möglicherweise gelöscht wurde. Das ist deswegen ungewöhnlich, weil Instagram für Spears eine wichtige Plattform war, wo sie sich ausdrücken konnte. Manchmal auch exzentrisch.

Britney Spears
© Istagram

Britney Spears Instagram
© Britney Spears Instagram

Besorgte Fans

In den letzten Wochen äußerten Fans ihre Besorgnis, nachdem die 43-jährige Spears Videos gepostet hatte, in denen sie in ihrem Wohnzimmer tanzte, aber die Kommentarfunktion für Posts mit kryptischen Bildunterschriften über ihre Kinder Jayden James (19) und Sean Preston (20) deaktiviert hatte. 

Eine Sprecherin von Spears reagierte auf Federlines Memoiren und die darin enthaltenen Anschuldigungen in einer Erklärung, die PEOPLE am 14. Oktober zugestellt wurde.

Fans in Sorge: Britney Spears abgetaucht nach Streit mit Ex Federline
© Instagram / britneyspears

Wohlergehen

„Mit der Veröffentlichung von Kevins Buch profitieren er und andere erneut von ihr, und das leider, nachdem die Unterhaltszahlungen für die Kinder an Kevin eingestellt wurden“, heißt es in der Erklärung. „Alles, was ihr am Herzen liegt, sind ihre Kinder, Sean Preston und Jayden James, und ihr Wohlergehen inmitten dieser Sensationslust. Sie hat ihre Reise in ihren Memoiren ausführlich beschrieben.“

