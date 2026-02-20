Liebes-Outing im Schneegestöber: Emily Ratajkowski angelt sich Dua Lipas Ex!

Das Model zeigt sich auf Instagram frisch verliebt. Der neue Mann an Emilys Seite ist selbst kein Unbekannter.

Während New York im tiefsten Schnee versinkt, wird es auf dem Instagram-Profil von Emily Ratajkowski (34) so richtig heiß. Das Topmodel nutzte den Donnerstag für ein klassisches „Soft Launch“ ihrer neuen Beziehung und teilte eine Reihe intimer Aufnahmen, die keinen Zweifel offenlassen: EmRata ist wieder in festen Händen.

Mehr lesen:

Kuschelkurs und Dinner-Dates

Die Bildergalerie, die die Fans weltweit in Ekstase versetzte, zeigt das frischgebackene Paar sichtlich vertraut. Auf dem ersten Foto schlingt der neue Mann an ihrer Seite liebevoll die Arme um die 34-Jährige, während sie entspannt mit einem Glas Wein posiert. Weitere Schnappschüsse zeigen die beiden bei einem romantischen Dinner-Date und bei einem Spaziergang durch das New Yorker Schneegestöber. Worte brauchte das Model für dieses Liebes-Outing nicht – die Bilder sprechen eine eindeutige Sprache. Ihre Community reagierte prompt: „Schön, dass wir die Liebe wiederfinden“, kommentierte ein begeisterter Follower.

Ein bekanntes Gesicht hinter der Kamera

Der neue Mann an ihrer Seite ist in der Branche alles andere als ein Unbekannter. Es handelt sich um den französischen Filmregisseur Romain Gavras (44). Dieser machte in der Vergangenheit nicht nur durch seine künstlerische Arbeit Schlagzeilen, sondern auch durch seine Liaison mit Pop-Göttin Dua Lipa (30). Die beiden waren 2023 ein Paar, bevor sich ihre Wege im Dezember desselben Jahres wieder trennten.

Das Ende einer Dating-Odyssee?

Seit der Trennung von ihrem Ehemann Sebastian Bear-McClard im Jahr 2022, mit dem sie den gemeinsamen Sohn Sylvester Apollo Bear (4) hat, galt Emily Ratajkowski als eine der begehrtesten Junggesellinnen der Welt. Ihr Liebesleben sorgte regelmäßig für Schlagzeilen – von Turteleien mit Pete Davidson und Eric André bis hin zu jenen legendären Knutsch-Szenen mit Harry Styles in Tokio im Jahr 2023.

© Getty Images

Mit Gavras scheint nun wieder Beständigkeit eingekehrt zu sein. Und auch seine Ex Dua Lipa hat das Liebesglück längst woanders gefunden: Sie bestätigte im Juni 2025 ihre Verlobung mit dem britischen Schauspieler Callum Turner. Es scheint, als hätten im Hollywood-Liebes-Reigen zum Start des Jahres 2026 alle Puzzleteile ihren Platz gefunden.