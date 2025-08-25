Zoë Kravitz und Harry Styles: Neues Promi-Traumpaar? Rom-Spaziergang löst Liebesgerüchte aus

Ist Hollywood um ein neues Glamour-Paar reicher? Schauspielerin Zoë Kravitz (36) und Sänger Harry Styles (31) wurden am Wochenende bei einem Spaziergang durch die Gassen von Rom gefilmt – und das Video sorgt nun weltweit für Gesprächsstoff

In dem Clip, der am Sonntag aufgenommen worden sein soll, wirken die beiden auffallend vertraut. Kravitz trägt ein elegantes weißes Kleid mit passender Tasche, dazu dunkle Kappe und Sonnenbrille. Untergehakt bei Styles, der in Jeansjacke und -hose unterwegs ist, plaudert sie ausgelassen mit dem britischen Superstar. Trotz Sonnenbrillen sind die beiden eindeutig zu erkennen – und Fans fragen sich: Ist hier mehr als nur Freundschaft im Spiel?

Pikante Konstellation: Taylor Swift und Austin Butler

Der Spaziergang sorgt gleich aus mehreren Gründen für Verwunderung. Denn Zoë Kravitz gilt als enge Freundin von Taylor Swift (35) – ausgerechnet der Ex von Styles. Und erst vor wenigen Tagen wurde Kravitz noch mit einem anderen Mann gesichtet: Co-Star Austin Butler (34). Nach der Premiere ihres Films "Caught Stealing" in Paris wurden die beiden in einer Szene-Bar beim innigen Umarmen fotografiert. Insider berichteten damals von „großer Chemie“ zwischen den Schauspielern.

Zoe Kravitz und Austin Butler © Hersteller

Stars mit bewegter Liebesgeschichte

Sowohl Kravitz als auch Styles stehen seit Jahren im Fokus, wenn es um ihr Liebesleben geht. Styles, einst Teenie-Schwarm bei One Direction, datete unter anderem Olivia Wilde, Kendall Jenner und Emily Ratajkowski. Seit der Trennung von Schauspielerin Taylor Russell im Mai 2024 gilt er offiziell als Single.

© Getty

Zoë Kravitz, Tochter von Musik-Ikone Lenny Kravitz und Schauspielerin Lisa Bonet, war zuletzt mit Channing Tatum (45) liiert und sogar verlobt. Die Verlobung platzte im Herbst 2024. Von 2019 bis 2021 war sie bereits mit Schauspieler Karl Glusman (37) verheiratet.

Ob der Spaziergang in Rom nun der Beginn einer echten Lovestory ist oder nur ein harmloser Ausflug zweier Stars – die Fans diskutieren schon jetzt heiß über das mögliche neue Hollywood-Traumpaar.