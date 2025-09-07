Nach Kaia Gerber: Datet Austin Butler jetzt Model Emily Ratajkowski?

Der Schauspieler wurde gemeinsam mit dem Model in New York gesichtet - die beiden sollen sehr vertraut gewirkt haben. Emily würde tatsächlich genau seinem Typ entsprechen.

Ein gemeinsamer Abend im West Village sorgt derzeit für Schlagzeilen: Schauspielstar Austin Butler (34) und Model Emily Ratajkowski (34) wurden laut „TMZ“ am Freitag im angesagten Waverly Inn in New York gesichtet – und wirkten dabei sehr vertraut.

Fotos zeigen die beiden bei Drinks in lockerer Stimmung. Butler erschien in einem schlichten weißen T-Shirt, während Ratajkowski ein dunkles, trägerloses Oberteil trug. Während der Unterhaltung soll der „Elvis“-Darsteller sogar seinen Arm um die Schultern der Influencerin gelegt haben.

Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden zusammen gesehen wurden. Schon bei der Afterparty zu Butlers neuem Film „Caught Stealing“ in Manhattan tauchte Ratajkowski im Umfeld des Schauspielers auf. Auf Social-Media-Bildern war zu erkennen, wie Butler mit seinen Co-Stars Zoë Kravitz, Matt Smith und Bad Bunny sowie Regisseur Darren Aronofsky feierte – Ratajkowski war im Hintergrund ebenfalls zu sehen und unterhielt sich damals offenbar angeregt mit Butler. Bislang haben sich weder er noch sie zu den Gerüchten geäußert.





Blick auf die Vergangenheit

Die Spekulationen über eine neue Liaison kommen nicht von ungefähr: Butler trennte sich Ende 2024 nach drei Jahren Beziehung von Topmodel Kaia Gerber (24). Wie „TMZ“ berichtete, sei die Partnerschaft „einfach ausgelaufen“. Zuvor war er acht Jahre lang mit „High School Musical“-Star Vanessa Hudgens (36) zusammen, die Trennung erfolgte im Jänner 2020. Zuletzt wurden Butler und seine „Caught Stealing“-Kollegin Zoë Kravitz (36) miteinander in Verbindung gebracht, laut Umfeld soll es sich jedoch lediglich um Freundschaft handeln.

Emily Ratajkowski wiederum reichte 2022 die Scheidung von Filmproduzent Sebastian Bear-McClard (44) ein, mit dem sie vier Jahre verheiratet war. Das Paar hatte 2018 heimlich geheiratet, aus der Ehe stammt ihr mittlerweile vierjähriger Sohn. Seit dem Ehe-Aus wurden der 34-Jährigen immer wieder prominente Flirts nachgesagt – unter anderem mit Brad Pitt, Pete Davidson, Eric André, Harry Styles und Country-Sänger Shaboozey.

Ob es zwischen Butler und Ratajkowski tatsächlich funkt, bleibt vorerst offen – die Gerüchteküche in Hollywood brodelt jedenfalls weiter.