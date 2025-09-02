Alles zu oe24VIP
Kaia Gerber und Lewis Pullman
© Getty

Pärchen-Premiere

Kaia Gerber macht Liebe zu „Top Gun“-Star Lewis Pullman offiziell

02.09.25, 16:06
Teilen

Kaia Gerber (23) und Lewis Pullman (32) machen ihre Liebe öffentlich. Beim glamourösen Filmfestival in Venedig zeigten sich das Topmodel und der „Top Gun“-Star erstmals offiziell als Paar – händchenhaltend und verliebt

Der Rahmen für das Pärchen-Debüt hätte kaum schöner sein können: Vor den Fotografen präsentierten sich Kaia, Tochter von Supermodel Cindy Crawford (58), und Lewis, Sohn von Schauspieler Bill Pullman (70), strahlend in der Lagunenstadt. Sie trug ein gelbes Neckholder-Top mit tiefem Ausschnitt und XXL-Sonnenbrille, er setzte auf ein schlichtes weißes T-Shirt.

Kaia Gerber und Lewis Pullman

Kaia Gerber und Lewis Pullman

© Getty

Hinweise gab es schon zuvor

Ganz überraschend kommt der Auftritt nicht. Schon an Silvester 2024 wurden die beiden zusammen in Mexiko gesichtet, im Januar 2025 soll Kaia bei Lewis’ Geburtstagsparty gewesen sein. Im Juni zeigten Fotos der US-Promi-Seite DeuxMoi das Paar turtelnd bei einem Konzert in Los Angeles.

Kaia Gerber und Lewis Pullman

Kaia Gerber und Lewis Pullman

© Getty
 

Karriereschub für Lewis Pullman

Nach dem Kinohit „Top Gun: Maverick“ (2022) feierte der Schauspieler nun in Venedig mit seinem neuen Musicaldrama „The Testament of Ann Lee“ Premiere. Während er an seiner Hollywood-Laufbahn arbeitet, unterstützt ihn Kaia an seiner Seite.

Lewis Pullman in

Lewis Pullman in "Top Gun: Maverick"

© Hersteller

Insider über das Paar

Gegenüber dem Portal "Us Weekly" schwärmte ein Insider: „Kaia gefällt, dass diese Beziehung nicht unter Druck steht und Lewis ein sehr bodenständiger Typ ist. Sie ist wirklich glücklich und fühlt sich, als könne sie einfach sie selbst sein.“

