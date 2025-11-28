Die Geissens enthüllen: Die Wahrheit über Charlène von Monaco – so ist sie wirklich

Carmen und Robert haben das Fürstenpaar früher öfters getroffen. Sogar in der Diskothek habe man den Fürsten oftmals gesehen.

Seit vielen Jahren haben Carmen (60) und Robert Geiss (61) Monaco zu ihrer Wahlheimat gemacht – ein Ort, der für Sonnenschein, Luxus und gesellschaftliches Parkett bekannt ist. Wer dort lebt und die richtigen Veranstaltungen besucht, begegnet mitunter auch der Fürstenfamilie. Wie nah kommen die Geissens tatsächlich Fürst Albert und Fürstin Charlène? Im Gespräch mit Bunte geben sie Einblicke.

Der Anlass für das Interview ist das neue RTLZWEI-Format „Die Geissens: Traumjob Prinzessin“, das seit 27. November läuft. Darin unterstützen Carmen und Robert gemeinsam mit Nina von Seborga die Suche nach einer Repräsentantin für das selbsternannte Fürstentum. Wer sich im Wettbewerb durchsetzt, erhält 50.000 Euro, darf ein Jahr lang „Prinzessin“ sein und nimmt an der Wohltätigkeitsgala „Bal Noël“ in Monte-Carlo teil – einer Veranstaltung, zu der traditionell auch Mitglieder der monegassischen Fürstenfamilie erscheinen, darunter Fürstin Charlène (47).

„Letztes Jahr war die Fürstin da, dieses Jahr sollen beide kommen“, berichtet Carmen im Interview. Robert ergänzt, das vorweihnachtlich geschmückte Monaco sei dann besonders eindrucksvoll: Rund um den Casinoplatz reihten sich luxuriöse Wagen, und das Publikum erscheine in festlicher Abendgarderobe.

Begegnungen mit dem Fürstenpaar

Die Geissens erinnern sich daran, früher häufiger auf Fürst Albert (67) getroffen zu sein. Robert erzählt, dass der Monarch in seinen sportlichen Jahren – etwa bei Aufenthalten in St. Moritz – durchaus auch in Clubs oder am Strand anzutreffen gewesen sei. Auch die frühen Auftritte von Charlène vor der Hochzeit seien ihnen in Erinnerung geblieben: „Bevor sie verheiratet waren, haben wir sie mal im Beach Club kennengelernt.“

Von engeren privaten Kontakten könne aber keine Rede sein. Robert bringt es scherzhaft auf den Punkt: Er kenne das Paar nicht so gut, dass er es zu seinem Geburtstag einladen würde – und selbst wenn, sei fraglich, ob sie kommen würden.

Carmen Geiss über Fürstin Charlène

Bei ihrem Besuch des „Bal Noël“ im vergangenen Jahr saßen Carmen und Robert unter anderem mit Rennfahrer Maximilian Günther an einem Tisch. Für ihn habe Fürstin Charlène kurz angehalten und ein paar Worte gewechselt. Carmens Eindruck: Obwohl sie sich vom Glanz einer Grace Kelly abhebe, sei Charlène „eine tolle Frau“ und „sehr, sehr, sehr nett“ gewesen.

Ob die Geissens die Fürstin auch dieses Jahr bei der Gala wiedersehen, bleibt abzuwarten. Festgehalten werden könnte es jedenfalls für ihr TV-Publikum – in „Die Geissens: Traumjob Prinzessin“.