Robert & Carmen Geiss: Rauswurf für ihre Töchter im TV

Der Countdown zur neuen Prinzessinnen-Show läuft, doch schon vor Beginn gibt es einen ersten Zwischenfall.

In Saint-Tropez laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren: Für ihre neue RTLZWEI-Sendung „Die Geissens: Traumjob Prinzessin“ begeben sich Carmen und Robert Geiss auf die Suche nach einer jungen Frau, die für ein Jahr den Titel einer Prinzessin tragen darf. Der Startschuss ist heute, am 27. November – doch schon im Vorfeld sorgt das Format für Aufmerksamkeit.

An der Seite der Geissens stehen Fürstin Nina Menegatto aus Seborga sowie Benimmtrainer Sascha Illic. Gemeinsam wählen sie aus tausenden Bewerberinnen jene aus, die den Ansprüchen gerecht werden könnten. 25 Finalistinnen wurden schließlich ins Schloss Balthasar nach Rust eingeladen, wo sie sich der Jury präsentieren müssen. Gewünscht wird eine Mischung aus Stil, Anstand, Flexibilität und einem starken Charakter – eine Prinzessin, die sowohl Etikette beherrscht als auch Bodenständigkeit hat.





Töchter schummeln im Finale

Zur Überraschung der Eltern mischten plötzlich auch die Geiss-Töchter Shania und Davina unter den Finalistinnen mit – allerdings ohne am Wettbewerb teilzunehmen. Die Frage, ob die beiden den Titel überhaupt tragen könnten, bringt Robert zum Schmunzeln. Zur Bild sagt er: „Das wäre nichts für sie, weil sie das einfach nicht mit dem goldenen Löffel mitbekommen haben. Wir haben die beiden zu bodenständig erzogen.“

Carmen spricht über eine Szene aus früheren Drehtagen, die ihre Einschätzung untermauert: „Ich erinnere mich: Da gab’s diesen Benimmtrainer – der hat sich die Haare gerauft, ist fast zusammengebrochen. Und dann haben die beiden den rausgeschmissen, weil er das Nutella-Brot nicht richtig schmieren konnte. Da war klar: Prinzessinnen werden das nicht.“





Hoffnung auf Prinzen

Robert bleibt dennoch gelassen und fügt augenzwinkernd hinzu: „Aber wer weiß – vielleicht kommt uns ja noch jemand ins Haus, den sie heiraten und der dann Prinz wird.“ Carmen meint: "Das haben wir zu sehr schleifen lassen, glaube ich. Die beiden sind zu normal.“ Robert hält fest: „Wir müssen unsere Töchter vielleicht noch mal auf die Benimm-Schule schicken.“

In der Realityshow der Familie gab es tatsächlich schon einmal einen Benimmkurs – damals waren Shania sechs und Davina sieben.