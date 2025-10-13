Alles zu oe24VIP
"Krass, du Tier!" - "Exklusiv"-Star Frauke Ludowig überrascht mit Mega-Muskeln
© Instagram

Sportprogramm

"Krass, du Tier!" - "Exklusiv"-Star Frauke Ludowig überrascht mit Mega-Muskeln

13.10.25, 08:53
Teilen

Die Moderatorin überrascht mit einem sehr definierten Body.

Frauke Ludowig (61) gibt im Fernsehen bei ihrer Sendung "Exklusiv" immer genaue Einblicke in das Leben und Leiden der Stars.

Mehr zum Thema Stars

Einblicke

Sie selbst hält sich mit privaten Einblicken allerdings auch nicht zurück. Gerne gibt sie sich auf Instagram authentisch, zeigt, was ihren Alltag ausmacht. Und ein Faktor ist: Fitness! Seit einiger Zeit hält sich Ludowig sehr streng an eine Sportroutine. Kraftaufbau so die Devise. Und dass sie damit Resultate erzielt, ist deutlich sichtbar!

Auf Insta sorgen ihre neuesten Schnappschüsse bei ihren Fans für Bewunderung: "Krass, du Tier", ist dort zu lesen. Und über tausend Herzchen kassierte der Beitrag.

Auspowern   

Ludowig erklärt, warum Schweiß und Auspowern so wichtig für sie sind: "Es ist nicht leicht, sich aufzuraffen, aber es lohnt sich! Gerade wenn man älter wird, ist es essenziell wichtig, seine Muskeln zu trainieren! Es hilft einfach dabei fit zu bleiben, gesund älter zu werden und sich in seinem Körper wohl zu fühlen! Viermal die Woche sind mittlerweile Pflicht!"

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

