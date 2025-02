Enthüllt: Prinz Harry außer Rand und Band

Ein Insider berichtet von angeblichen Wutausbrüchen Prinz Harrys hinter verschlossenen Türen.

Ein Insider hat überraschende Details über Prinz Harry veröffentlicht, genauer zu seinem Verhalten hinter den Kulissen. Der 40-Jährige, bekannt für seinen Charme und Humor, soll laut einem ehemaligen Butler zu unkontrollierbaren Wut-Ausbrüchen neigen. So erinnert sich der Insider in dem Buch "Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants", dass Harry auf einen vermeintlich kleinen Fehler – wie das Durcheinanderbringen von Papieren – übermäßig wütend reagierte. "Es war völlig unverhältnismäßig", so der Ex-Mitarbeiter.

Neben dieser Episode gibt es noch weitere Aussagen, die Harry als "impulsiven Hitzkopf" beschreiben. Ein weiterer Ex-Mitarbeiter erklärt, dass Harry "noch heute wie ein großes Kind" und leicht zu manipulieren sei. Insbesondere durch Meghans Einfluss soll sich dieses Verhalten verstärkt haben.

Ob die beschriebenen Wutausbrüche tatsächlich zutreffen, bleibt freilich offen.