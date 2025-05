× Leni Klum: Im elegantesten Naked Dress macht sie Mama Heidi Konkurrenz

Wenn Heidi und Leni im Doppelpack erscheinen, ist Glamour-Alarm angesagt. Bei der diesjährigen King‘s Trust Gala zeigte sich das Mutter-Tochter-Duo von seiner besten Seite. Besonders Leni konnte in dem wohl elegantesten Naked Dress des Jahres glänzen.

New York ist im Glamour-Fieber! Bei der vierten King’s Trust Gala verwandelte sich die Metropole am Donnerstagabend in einen Hotspot der Superstars. Hollywood-Größen und Topmodels versammelten sich am roten Teppich, um die Mission von The King’s Trust zu unterstützen. Doch eine stahl allen die Show: Leni Klum. An der Seite von Mama Heidi flanierte sie im heißesten Naked Dress des Abends über den Red Carpet und ließ damit selbst die GNTM-Chefin blass aussehen.



Heidi Klum setzt auf coole Eleganz

© Getty Images ×

Heidi Klum entschied sich für einen edgy Look: ein schwarzer Oversized-Anzug aus fließender Seide. Die weit geschnittene Hose streifte lässig den Boden, während das tief ausgeschnittene Blazer-Jacket bis zur Mitte der Oberschenkel reichte. Die 51-Jährige rundete den Look mit einem dramatischen Smokey Eye und glatt gestylten Haaren ab.

Doch so stilsicher Heidi auch war – an diesem Abend zog eindeutig ihre Tochter Leni alle Blicke auf sich.

Leni Klum stiehlt Mama Heidi die Show

© Getty Images ×

Kurz vor ihrem 21. Geburtstag bewies Leni Klum einmal mehr, dass sie eine feste Größe auf den roten Teppichen dieser Welt ist. In einem schwarzen, bodenlangen Naked Dress von Zuhair Murad, im Gothic-Stil, zog sie alle Blicke auf sich. Der transparente Traum aus Spitze und Perlen umschmeichelte ihre schlanke Figur und versprühte eine sinnliche Eleganz.Ihre Ohren schmückte sie mit edlen Ohrringen von Wempe.

Besonders das eingearbeitete Korsett, der hohe Kragen und die langen, kunstvoll verzierten Ärmel setzten ihre Kurven perfekt in Szene. Abgerundet wurde der Wow-Look durch einen sleek gestylten Dutt, der Lenis markante Gesichtszüge noch stärker betonte und einem dramatischen Augen-Make-up, das den Mutter-Tochter-Look perfekt ergänzte.

© Getty Images ×

Mit ihrem Auftritt bei der King’s Trust Gala hat Leni Klum nicht nur bewiesen, dass sie das Mode-Gen ihrer Mutter geerbt hat – sie hat sich auch definitiv als Stil-Ikone der neuen Generation etabliert.