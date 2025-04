Trend-Alarm: Jennifer Lopez macht das Naked-Top frühlingsfit

Jennifer Lopez ist ein Fan von transparenten Looks. Das bewies die Schauspielerin Montagabend erneut mit einem Naked Top, das Frühlingsgefühle weckt.

Erst am Samstag zog Jennifer Lopez beim Saudi-Grand-Prix im hautengen Barbie-Look alle Blicke auf sich – und schon zwei Tage später liefert sie das nächsten Fashion-Statement. Bei einer Lesung im New Yorker Barnes & Noble erscheint die 55-Jährige in einem semi-transparenten Top in zartem Lachsrosa, kombiniert mit ausgestellten Jeans. Heiß, aber nicht aufdringlich.

JLo macht den Naked-Trend tragbar

Der Nackt-Trend, sonst eher Red-Carpet-Material, bekommt durch JLos Styling jetzt ein aufregendes Update: alltagstauglich, tragbar und absolut frühlings-ready. Mit einem hellgrauen Blazer darüber, einer rosa Stepp-Bag mit Chain-Strap und lilafarbenen Plateau-Heels setzt die Hollywoodikone auf einen Mix aus Glamour und Coolness, der nicht nur ins Auge sticht, sondern auch zum Nachstylen inspiriert.

© Getty Images ×

Was diesen Look so besonders macht? Die subtile Transparenz, die Haut durchschimmern lässt, aber dabei nicht zu viel zeigt. In Kombination mit soften Make-up-Tönen – Pfirsich auf den Wangen, rauchiger Lidschatten, ein Hauch Pflaume auf den Lippen – wirkt der Look modern und frisch.

© Getty Images ×

Und genau deshalb funktioniert dieser Style auch fernab vom roten Teppich: Mit Trenchcoat und Sneakern wird daraus ein cooler City-Look. Perfekt für warme Frühlingstage, Dates oder einen entspannten Stadtbummel.