Chanel Cruise-Show zelebriert das Dolce Vita

Vor dem malerischen Hintergrund des Comer Sees präsentierte Chanel seine Cruise 2025/26 Kollektion. Das Luxuslabel zeigte filmischen Glamour und Urlaubsträume in einem der berühmtesten Hotels Italiens.

Die Resort-Show-Saison ist offiziell eröffnet – jene Zeit im Modejahr, in der Luxuslabels ihre neuesten Kollektionen an spektakulären Orten rund um den Globus inszenieren. Chanel entführte seine Gäste dieses Jahr an den idyllischen Comer See und ließ in der legendären Villa d’Este, einst Rückzugsort für Filmikonen wie Elizabeth Taylor, Greta Garbo und Marlene Dietrich, das süße Leben Italiens aufleben.

Chanel zeigt Urlaubsträume zum Anziehen

Die Kollektion, entworfen vom Chanel Creation Studio (während die Modewelt gespannt auf die erste Kollektion des neuen Kreativdirektors Matthieu Blazy im Herbst wartet) fängt eine sommerliche Leichtigkeit ein, nach der wir uns alle sehnen, wenn die wärmeren Tage endlich näher kommen.

Diese Unbeschwertheit zeigt sich in zart gerafften Taftkleidern in Pastelltönen von Pfirsich über Rosé bis Himmelblau – Farben, die mit dem glitzernden Wasser des Comer Sees zu verschmelzen scheinen, der kaum eine Armlänge vom Laufsteg entfernt ist. Doch die Farbwelt bleibt nicht auf Abendroben beschränkt: In leuchtenden Tweed-Anzügen setzen sich ockerfarbene, gelbe und orange Töne fort, die sich perfekt in die warme Pracht der Villa d’Este einfügen.

Die Kollektion zitiert gekonnt die Essenz der Cruise-Linie: Urlaub, Freiheit, nautischer Flair. Weiße, gerade geschnittene Hosen treffen auf eisbeerfarbene Cabanjacken, während gestrickte Kleider, Poloshirts und Cardigans in maritimen Blau-Weiß-Tönen oder leuchtenden Streifen daherkommen. In jedem Detail schimmert Chanels Pariser Geist durch – von der klassischen Perlenkette bis zu den luxuriösen Minaudières, von übergroßen Pooltaschen bis zu lackierten Pantoletten und schimmernden Seidenschals, die lässig um Haar, Handgelenk oder Knöchel geschlungen sind.

Großer Star-Auflauf in der Front Row

Auch in der Front Row blitzte es vor Glamour: Oscarpreisträgerin Lupita Nyong’o, Regisseurin Sofia Coppola, Keira Knightley und Margaret Qualley waren ebenso Teil des Events wie The White Lotus-Star Sarah Catherine Snook.

Zwischen historischem Glamour und moderner Leichtigkeit entwarf Chanel eine Vision vom perfekten Sommer – samt Filmkulisse, Starbesetzung und Mode, die zum Träumen einlädt.