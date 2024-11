Irre: Die Luft vom Comer See in Italien gibt es jetzt in der Dose

Viele Reisende nehmen gern ein Souvenir als Erinnerung mit. Doch klassische Mitbringsel wie Magneten und Schlüsselanhänger waren gestern. Ein italienisches Unternehmen verkauft seit Neustem Luft vom Comer See in Dosen.

Der Comer See ist weltberühmt für seine malerische Landschaft und frische Bergluft – und genau davon können sich Touristen jetzt ein Stück mit nach Hause nehmen. Das Unternehmen ItalyComunica füllt authentische Comer-See-Luft in Dosen ab und bietet sie zum „Schnäppchenpreis“ von 9,90 Euro an. Laut CNN enthält jede Dose 400 Milliliter reine, 100-prozentige Luft vom Comer See.

Der Comer See ist ein Touristenmagnet

Der Comer See zieht jedes Jahr Millionen Besucher an – allein 2023 waren es mehr als 5,6 Millionen, und die Zahl steigt stetig, wie das Tourismusbüro der Lombardei berichtet. Auch Hollywood-Stars wie George und Amal Clooney haben die Schönheit dieser Region für sich entdeckt und ein luxuriöses Anwesen dort erworben. Zudem dient der Comer See als beliebte Filmkulisse, unter anderem für Blockbuster wie „Casino Royale“ und „House of Gucci“. Nun können Besucher, die sich länger an ihren Urlaub erinnern möchten, sogar Dosenluft vom Comer See als Souvenir erwerben

Ein kreativer Marketing-Gag

Der Marketingexperte Davide Abagnale suchte nach einer originellen Möglichkeit, die große Besucherzahl zu nutzen und das besondere Flair des Comer Sees einzufangen. So entstand die Idee, die Luft des Sees in Dosen abzufüllen. Ziel sei es, „ein Souvenir zu schaffen, das leicht im Koffer von Touristen transportiert werden kann“ und dabei „originell, humorvoll und ein wenig provokativ“ ist, erklärte Abagnale gegenüber CNN. Doch der Inhalt dieser Souvenirdosen ist im wahrsten Sinne des Wortes schnell verflogen: Nach dem Öffnen bleibt nach einer Millisekunde nur die leere Dose zurück. Abagnale betont jedoch, dass man sie anschließend als Stifthalter verwenden könne.

Zwiespältige Reaktionen

Die Begeisterung für dieses ungewöhnliche Souvenir hält sich in Grenzen – selbst der Bürgermeister von Como, Alessandro Rapinese, zeigt sich skeptisch. Er betonte, dass er es bevorzugt, wenn Touristen traditionelle Souvenirs wie die berühmten Seidentücher der Region mit nach Hause nehmen würden. Dennoch fügte er hinzu: „Aber als Bürgermeister einer der schönsten Städte Italiens kann ich verstehen, dass jemand etwas von unserer Luft mitnehmen möchte, solange er auch schöne Erinnerungen an unsere Region behält.“

Dosenluft: Kein neues Phänomen

Die Idee, Luft in Dosen zu verkaufen, ist nicht neu. Bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg begann man in Neapel, die Luft der Stadt abzufüllen und zu verkaufen. Auch Island hat seit Jahren Erfolg mit in Dosen abgefüllter Luft und verkauft diese als besonderes Souvenir.