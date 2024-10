× Flugbegleiter verraten: Das sind die besten Plätze im Flugzeug

Die Sitzplatzwahl im Flugzeug kann den Unterschied zwischen einem stressigen und einem angenehmen Flugerlebnis ausmachen. Durch Tipps von erfahrenen Flugbegleitern erfahren Sie, welche Plätze sich am besten für Ihre individuellen Bedürfnisse eignen.

Damit der Urlaub schon im Flugzeug entspannt beginnt, ist die Wahl des richtigen Sitzplatzes entscheidend. Wo der optimale Platz ist, darüber gehen die Meinungen oft auseinander, da jeder Passagier unterschiedliche Bedürfnisse hat. Doch die Tipps erfahrener Flugbegleiter sind besonders hilfreich – sie wissen genau, welche Plätze die besten für verschiedene Ansprüche sind.

Laut Flugbegleitern: Das sind die besten Plätze im Flugzeug

Auf ihrem TikTok-Kanal hat die ehemalige Flugbegleiterin Sandra Jeenie Kwon verraten, welcher Platz im Flugzeug der beste für sie ist.

Zu vermeiden seien Mittelsitze, ebenso wie Sitze in den letzten Reihen der einzelnen Sektionen, da sich diese nicht zurücklehnen lassen. Die Flugbegleiterin empfiehlt zudem, mindestens fünf Reihen von den Waschräumen entfernt zu sitzen, um unangenehme Gerüche zu vermeiden. Außerdem bevorzugt sie Gangplätze, da man so nicht in die unangenehme Situation gerät, einen schlafenden Sitznachbarn wecken zu müssen, um zur Toilette zu gehen.

Wer auf einen freien Sitz neben sich hofft, sollte einen Platz im mittleren hinteren Teil des Flugzeugs wählen, da die vorderen Plätze meist zuerst belegt sind. Zu weit hinten zu sitzen, ist jedoch nicht ideal, da der Kabinenservice vorne beginnt – je weiter hinten, desto geringer die Auswahl bei Speisen und Getränken.

Sitzplätze mit Aussicht

Wer eine schöne Aussicht bevorzugt, der ist an einem Fensterplatz gut aufgehoben. In Flugrichtung links habe man laut einer Flugbegleiterin die beste Sicht nach draußen. Außerdem sollte man eher nicht mittig sitzen, da sich hier die Flügel befinden.

Der beste Sitzplatz für mehr Beinfreiheit

Wer mehr Beinfreiheit will, wählt am besten einen Platz beim Notausgang. Jedoch birgt dieser auch einige Nachteile. Man kann zusätzliches Gepäck nicht unter dem Vordersitz verstauen und bei Start und Landung dürfen Sie keine Gegenstände bei sich haben.

Der ruhigste Platz im Flugzeug

Laut „Skytrax“ sind die Maschinengeräusche im vorderen Teil der Economy Class, vor den Triebwerken, am geringsten. Passagiere, die weiter hinten sitzen, sind dagegen deutlich stärker dem Lärm der Triebwerke ausgesetzt. In den hinteren Reihen ist zudem nicht nur der Lärm der Triebwerke deutlich zu hören, sondern auch die Turbulenzen sind stärker zu spüren. Wenn Sie unter Flugangst leiden oder ruhig schlafen möchten, sollten Sie daher diese Plätze meiden.