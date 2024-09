× Achtung: Diese drei Farben sollte Ihr Koffer nie haben

Auf Flugeisen ist der Koffer unser treuer Begleiter. Dabei kann allerdings nicht nur die Größe und das Gewicht zum Problem werden, auch die Farbe des Koffers ist entscheidend.

Bevor der Urlaub losgeht, müssen Sie noch am Gepäckband vorbei. Doch dort wird schnell klar: Manche Farben machen das Leben als Reisender unnötig schwer. Vor allem dann, wenn Ihr Koffer so vielen anderen ähnlich sieht. Damit Sie nicht unnötig viel Zeit am Gepäckband verschwenden, gibt es laut Expert:innen drei spezielle Farben, auf die Sie lieber verzichten sollten.



Diese Farben sollte Ihr Koffer nicht haben

Schwarz

Schwarz ist zweifelsohne die am häufigsten gewählte Kofferfarbe, doch genau das ist das Problem. Ein schwarzer Koffer mag klassisch und elegant wirken, doch er geht in der Masse am Gepäckband fast vollständig unter. Inmitten von Dutzenden, wenn nicht Hunderten von schwarzen Koffern wird es zur Herausforderung, Ihren zu identifizieren, vor allem, wenn Sie es eilig haben. Und selbst wenn Sie denken, Sie haben ihn gefunden, bleibt das unangenehme Gefühl, dass er vielleicht jemand anderem gehört. Die Chance, dass ein anderer Reisender ihn versehentlich mitnimmt, ist bei einem schwarzen Koffer besonders hoch.

Grau

Auch Grau mag auf den ersten Blick eine neutrale und stilvolle Wahl sein, doch genau darin liegt die Gefahr. Grau ist weder auffällig noch besonders individuell. Auf dem Gepäckband verschwimmt es leicht mit anderen Koffern und der Umgebung. Oftmals sieht man graue Koffer kaum aus der Ferne, was das schnelle Aufspüren erschwert. Zudem neigt diese Farbe dazu, Kratzer, Schmutz und Abrieb nur allzu gut zu verstecken, sodass der Koffer schnell abgenutzt aussieht. Ein grauer Koffer mag zwar praktisch erscheinen, sorgt aber definitiv nicht für einen schnellen Wiedererkennungswert.

Dunkelblau

Dunkelblau ist die Farbe der Ruhe und Zurückhaltung – und genau das ist das Problem, wenn es um Ihren Koffer geht. Wie Schwarz und Grau gehört auch Dunkelblau zu den Farben, die man am Gepäckband kaum herausstechen sieht. Zwar wirkt Dunkelblau auf den ersten Blick edler als Schwarz, aber es hat denselben Nachteil: Es verschwindet in der Masse. In der Hektik des Flughafens wird es dadurch schwerer, Ihren Koffer schnell und eindeutig zu erkennen. Wie bei den anderen Farben erhöht sich auch hier das Risiko, dass jemand Ihren Koffer versehentlich für seinen eigenen hält.

Mut zur Farbe

Wenn Sie Ihre Reise so stressfrei wie möglich gestalten wollen, sollten Sie bei der Farbwahl Ihres Koffers vor allem auf Sichtbarkeit und Einzigartigkeit achten. Bunte Farben wie Rot, Gelb oder sogar Neontöne sorgen dafür, dass Ihr Koffer nicht nur leicht erkennbar ist, sondern auch aus der Masse heraussticht. Auch bei verlorenen Koffern lassen sich die bunten Varianten schneller und leichter identifizieren. Hier gilt: Je auffälliger, desto besser!