× Vorsicht: Darum sollten Sie Ihren Koffer nach dem Urlaub nie sofort ausräumen

Kaum ist der Urlaub vorbei, geht der Alltag schon wieder los: Der Koffer muss ausgepackt und die Wäsche gewaschen werden. Doch genau diese Routine könnte unangenehme Folgen haben.

Während bei einigen Menschen der Koffer nach dem Urlaub noch tagelang ungeöffnet bleibt, räumen ihn andere sofort nach der Rückkehr aus. Laut einem Arzt könnte es sogar hilfreich sein, nach der Ankunft die Faulheit siegen zu lassen und den Koffer nicht auszupacken. Wir verraten den überraschenden Grund.



Deshalb sollten Sie den Koffer nach dem Urlaub nicht ausräumen

Dr. Jason Singh aus Virgina rät dazu, den Koffer nach einer Reise noch für eine Weile unausgepackt stehenzulassen, insbesondere wenn man in einem Hotel übernachtet hat. Der Grund sind ungebetene Gäste, die sich eventuell zwischen der Kleidung im Gepäck befinden könnten. Denn in vielen Hotels finden sich inzwischen die Bettwanzen, die nach dem Aufenthalt unweigerlich nach Hause gebracht werden.

Laut dem Experten schlüpfen sie innerhalb von sechs bis zehn Tagen. Diese benötigen dann sofort eine Blutmahlzeit, um ihre Entwicklung fortzusetzen. Lässt man den Koffer also ein paar Tage stehen, verhungern die kleinen Bettwanzen oder sie trocknen aus. Somit reduziert sich das Risiko, sie ins eigene Bett zu holen.

Bettwanzen vermeiden

Wer seinen Koffer nicht so lange im Weg stehen lassen will, kann gegen Bettwanzen auch folgende Tipps beachten.

Nicht im Bett auspacken

Sie sollten Ihren Koffer auf keinen Fall auf dem Bett auspacken. Wählen Sie lieber eine andere Ablagefläche wie den Boden oder die Badewanne. Hier lassen sich die Tiere besser erkennen. Am besten suchen Sie den Koffer mit einer Taschenlampe genau ab, um auch die Nähte, Falten und Taschen des Koffers genau zu inspizieren.

Koffer reinigen

Zudem können Sie die Wäsche direkt bei 60 Grad für etwa 30 Minuten waschen oder sie bei 40 bis 45 Grad in den Trockner legen. Saugen Sie auch das Gepäck vor dem Verstauen gründlich ab, um mögliche Bettwanzen zu entfernen, damit die Tiere nicht auf Vorhänge oder andere weiche Möbel klettern können.

Koffer im Hotel richtig verstauen

Damit Sie die Bettwanzen gar nicht erst mit nach Hause nehmen, sollten Sie Ihren Koffer niemals auf das Hotelbett legen. Damit bietet man den Schädlingen einen Freifahrtschein nach Hause. Stellen Sie Ihren Koffer lieber möglichst nahe an der Hoteltür ab oder legen Sie ihn auf den Gepäckträger. Bettwanzen entdeckt man am ehesten im Bett, auf Kleidung, hinter Bilderrahmen, Lichtschaltern, Tapeten und Fußleisten. Bettwanzen erkennen Sie an Bissen auf der Haut oder an kleinen braunen Flecken auf Bettwäsche oder Möbeln.