× Mit dem Auto in den Urlaub: So vermeiden Sie die häufigsten Fehler

Wer mit dem Auto in den Urlaub fährt, ist flexibel und unabhängig. Doch wirklich entspannt ist die Fahrt häufig nicht. Damit die Urlaubsfahrt nicht zum Stressfaktor wird, sollten Sie folgende Fehler vermeiden.

Eine Fahrt mit dem Auto in den Urlaub ist vor allem für Familien praktisch, denn von der Luftmatratze bis zum Dreirad kann fast alles, was man so braucht, problemlos mitgeführt werden. Doch der Urlaub mit dem Auto will geplant sein. Um unangenehme Pannen zu vermeiden, sollten Sie folgende Tipps beachten.

Vor der Abfahrt: Auto checken

Bevor es in den lang ersehnten Urlaub geht, sollte auf jeden Fall ein Fahrzeugcheck durchgeführt werden. Prüfen Sie den Reifendruck, Ölstand und ob noch genügend Scheibenwaschmittel vorhanden ist. Werfen Sie auch einen Blick in die Bordapotheke und checken Sie ob das Pannendreieck noch ohne fremde Hilfe stehen kann.

Auto richtig beladen

Damit der Urlaub schon bei der Anfahrt entspannt beginnen kann, sollten Sie bereits beim Packen auf bestimmte Regeln achten. Prinzipiell gilt: Überladen Sie Ihren Pkw nicht und verstauen Sie schwere Sachen sicher und rutschfest. Fährt man überladen mit dem Auto über längere Zeit, kann es zu Defekten führen, die teuer werden können. Prüfen Sie unbedingt im Fahrzeugschein, wie hoch die Nutzlast, die Dachlast und die jeweilige Achslast ausfällt, um das Auto nicht zu überladen.

Achten Sie zudem darauf, ausreichende Sicht nach hinten zu haben und wichtiges Gepäck griffbereit zu lagern. Wer nicht nur den Kofferraum, sondern auch das Dach mittels Dachbox belädt und an die Anhängerkupplung zusätzlich einen Fahrradträger anbringen möchte, sollte kurz einen Blick in die Bedienungsanleitung des Autos werfen, um ein Überladen zu vermeiden.

Den richtigen Zeitpunkt wählen

Wer sich hier richtig entscheidet, kann sich viel Stress ersparen. Endlosen Staus entkommt man meist, wenn man vor allem die Ferienwochenenden meidet. Klassischer Anreisetag in den Hotels ist der Samstag. Legen Sie den ersten Urlaubstag deshalb lieber auf einen anderen Tag. Viele schwören auch auf die Fahrt in der Nacht, weil da die Straßen frei sind und die Kinder auf der Rückbank schlafen. Das kann helfen, eine Garantie für eine staufreie Fahrt gibt es aber auch hier nicht. Achten Sie jedoch unbedingt darauf, nicht nach einem anstrengenden Arbeitstag loszustarten, sondern ausgeschlafen in den Urlaub zu fahren.

Verkehrsegeln in anderen Ländern kennen

Jedes Land hat seine eigenen Regelungen zur Höchstgeschwindigkeit, Alkoholkonsum und Co. Wer sie nicht kennt, muss teilweise mit sehr hohen Strafen rechnen. Informieren Sie sich auch vorab über die verlangten Mautgebühren. Bezahlen Sie diese am besten vor Reiseantritt oder informieren Sie sich über kostenlose Routen. Werden diese Gebühren missachtet, droht ein Bußgeld.

Getränke und Snacks nicht vergessen

Auf keinen Fall dürfen Sie bei der Fahrt in die Ferien einen ausreichenden Proviant vergessen. Besonders wenn die Fahrt länger dauert, als gedacht ist es wichtig, genug Getränke und Snacks dabei zu haben. Denn bei einem unvorhergesehenen Stau oder einer plötzlichen Totalsperrung der Autobahn rückt die nächste Raststation schnell in unerreichbare Ferne. Wer genug Flüssigkeit zu sich nimmt, kann sich besser konzentrieren und Fehler vermeiden.

Regelmäßige Pausen einlegen

Autofahren zehrt an der Konzentration, deshalb sind regelmäßige Pausen besonders wichtig. Allgemein ist eine Fahrt von mehr als 500 Kilometern am Tag nicht ratsam, wobei es auch darauf ankommt, ob man die gesamte Strecke alleine fahren muss oder einen weiteren Fahrer mit im Auto hat.