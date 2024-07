Mietwagen buchen: Hier ist es dieses Jahr besonders teuer

Jahr für Jahr wollen immer mehr Reisende das Urlaubsziel mit dem Mietauto erkunden. Grundsätzlich gilt: Je früher Sie buchen, desto weniger kostet am Ende das Auto. Doch es gibt auch noch weitere Buchungshacks bei Mietwagen, die sie beachten sollten.

Mit dem Auto eine grie­chische Insel erkunden, die Küste Spaniens entdecken oder die Altstädte in Italien ansehen: So mobil wollen viele Reisende im Urlaub sein. Ein Mietwagen ist hier meist die erste Wahl. Doch das Angebot ist groß, unüber­sicht­lich und oft teuer.

Eine aktuelle Datenauswertung der Online-Reiseplattform Urlaubspiraten hat Reise- und Buchungshacks bei Mietwagenbuchungen für den Sommer ermittelt. Urlaubsexperte Tobias Knaut verrät, wie Reisende versteckte Zusatzkosten im Urlaub bei Mietwagen clever umgehen können, und in welchen Urlaubszielen Sie für die Mietwagenbuchung am tiefsten in die Tasche greifen müssen.

Insider-Tipps zur Mietwagenbuchung

Frühzeitig buchen : Eine Buchung weit im Voraus empfiehlt sich, vor allem für nachgefragte Reisezeiträume.

: Eine Buchung weit im Voraus empfiehlt sich, vor allem für nachgefragte Reisezeiträume. Flughafen statt Ferienort : Mietfahrzeuge sind in der Regel direkt am Flughafen günstiger.

: Mietfahrzeuge sind in der Regel direkt am Flughafen günstiger. Reisezeit flexibel wählen : Wer im Juli statt im August reist, spart durchschnittlich knapp 19 Prozent.

: Wer im Juli statt im August reist, spart durchschnittlich knapp 19 Prozent. Gezielte Mietdauer: Den Wagen nur für 1 bis 2 Tage für Ausflüge nutzen, statt für die gesamte Reisedauer zu buchen.

Hier sind Mietwagen am günstigsten

„Der große Gewinner unserer Stichprobe sind Ziele in Spanien, sowohl auf dem Festland als auch auf den Inseln. Gleich zehn der fünfzehn preiswertesten Destinationen für Mietwagen sind dort zu finden, wobei vor allem die Kanarischen Inseln gut abschneiden”, weiß Tobias Knaut von Urlaubspiraten. Einen Kleinwagen mit guter Versicherung ohne Selbstbeteiligung bekommt man dort Mitte August schon für um die 130 Euro pro Woche, also weniger als 20 Euro am Tag. Ebenfalls günstig sind, wie schon in den Vorjahren, Malta und die Algarve. Eine Region, die sich gegenüber 2022 leicht verteuert hat und damit nicht mehr unter den vordersten Plätzen zu finden ist, ist die Türkische Riviera.

© Urlaubspiraten / PR

Hier sind Mietwagen am teuersten

Im Negativranking führen dagegen die Azoren. „Hier klaffen in der Hochsaison Angebot und Nachfrage am weitesten auseinander, da sich die Flugkapazitäten dorthin stark vergrößert haben und beispielsweise mehrere tägliche Nonstop-Flüge aus den USA und Kanada aufgenommen wurden”, so Urlaubsexperte Tobias Knaut.

© Urlaubspiraten / PR

Günstige Mietwagenpreise außerhalb Europas

Auch außerhalb Europas lohnt es sich, vor einem geplanten Roadtrip die Mietwagenpreise im Blick zu haben, denn auch hier gehen die Preise weit auseinander. Extrem preiswert sind Fahrzeuge momentan in Neuseeland (ab 89 Euro/Woche), wo derzeit Nebensaison herrscht. Weitere preiswerte Ziele sind Kapstadt (139 Euro/Woche), Sydney (174 Euro/Woche) und Miami (163 Euro/Woche).