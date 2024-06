× Sizilien-Roadtrip: Pflichtstopps um die Insel mit dem Auto zu entdecken

Von Palermo nach syrakus. Der Weg ist das Ziel, heißt es auch auf der faszinierenden Italo-Insel Sizilien. Wer die Insel mit dem Auto entdecken will, erlebt vielfältige Landschaften, einmalige Kulturstätten und unvergessliche, pulsierende Städte.

La dolce vita: Der Duft reifer Orangen, frische Pasta und ein aromatischer Espresso mit Inselfeeling. Sizilien, vor der Spitze des Italien-Stiefels gelegen, stellt eines der beliebtesten Reiseziele Europas dar. Am einfachsten entdeckt man die rund 26.000 Quadratkilometer große Insel mit dem Mietwagen. Mit maximaler Flexibilität erkundet man den Vulkan Ätna und lässt die entspannte Lebensart auf sich überschwappen.

Nachstehend die sehenswertesten Stationen entlang der rund viereinhalbstündigen Autofahrt von Palermo Richtung Syrakus im Überblick...

Start in Palermo

Die Stadt Palermo liegt im Norden von Sizilien. Zwei Sehenswürdigkeiten gehören zu den Pflichtstopps vor Fahrtantritt. Zum einen die Kathedrale. Das katholische Gotteshaus aus orangen Sandstein stammt aus dem 12. Jahrhundert und vereint verschiedenste Stilelemente der vergangenen Epochen. Vom Dach der Kathedrale aus überblickt man die Stadt. Zum anderen machen Reisende unbedingt am Fontana Pretoria Halt. Der weiße Brunnen besteht aus mehreren Statuen und Becken, die kleine Wassertreppen verbinden. Die abendliche Beleuchtung verleiht dem Bauwerk einen ganz besonderen Charme. Ursprünglich für eine toskanische Privatvilla in Auftrag gegeben, kann man ihn nun am gleichnamigen Piazza Pretoria bewundern. Die Darstellungen leicht bekleideter Gottheiten und Nymphen sorgten einst für erhitzte Gemüter in der Stadt. Darum trägt er auch den Spitznamen „Brunnen der Schande“.

Stopp am Vulkan

Nach gut drei Stunden Fahrtzeit erreicht man den weltberühmten Ätna. Der größte Vulkan Europas gilt als Top-Attraktion Italiens. An der Ostküste Siziliens entstand er vor etwa 600.000 Jahren und misst heute stolze 3.323 Meter Höhe. Damit stellt er das markanteste, landschaftliche Merkmal der Insel dar. Über eine Straße und eine Seilbahn gelangt man nach oben. Zu Fuß oder mit dem Bus geht es bis auf 3.000 Meter. Der Ätna zählt zu den aktiven Vulkanen, da der Krater noch regelmäßig Eruptionsaktivitäten zeigt. Guides bieten geführte Wanderungen zum Gipfel an.

Taormina

Nach weiteren 70 Minuten auf der Straße gelangt man nach Taormina. Hier laden charmante Altstadt, idyllische Buchten und mystische Grotten zu einer Pause ein. Besonders schön, die vorgelagerte Insel Isola Bella mit traumhaftem Strand, der schon als Filmkulisse diente.

Neben der Isola Bella erkunden Reisende außerdem die Grotta Azzurra, eine kleine Felshöhle mit tiefblauem Naturpool. Durch das sich spiegelnde einfallende Sonnenlicht entsteht dort eine magische Atmosphäre. Taucherinnen und Taucher gehen hier auf Tiefgang.

Catania

Nach knapp einer Stunde Fahrzeit erreicht man die zweitgrößte Stadt Siziliens. Ein Must hier: Das Amphitheater! Rund 16.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bejubelten hier in der Römerzeit die Gladiatoren. Wer von den Schauplätzen der Kämpfe zu einer weiteren Kulturstätte möchte, geht zu Fuß in das römische Bühnentheater. Auf dem Weg begegnen Aufmerksame dem historischen Elefantenbrunnen in der Via Etnea. Unterwegs in Catania erweist sich die Bar Ernesto als kulinarischer Geheimtipp. Ob italienischer Kaffee, ausgiebiger Brunch, Mittagssnacks oder feines Dinner – Groß und Klein bleiben dort nicht hungrig.

Syrakus

Eine weitere Stunde Fahrt führt an den Endpunkt des Roadtrips. Syrakus ist bekannt für die besonders abwechslungsreiche Inselküche voller Raffinesse und qualitativ hochwertiger, lokaler Produkte. Sonnengereifte Orangen, frischer Fisch aus dem Mittelmeer und verschiedene kulturelle Einflüsse machen diese Küche besonders. Im Restaurant Davè Sicilian Taste beispielsweise probieren Feinschmecker die Spezialitäten in authentischem Ambiente. 17 Minuten vom Stadtzentrum Syrakus‘ entfernt führt das Navi Reisende an den Strand Spiaggia Marina d´Avola. Die kurze, gerade Küste mit klarem Wasser und kleinen Strandbars lädt zu einer Auszeit oder zum Wassersport ein. Syrakus steht zudem für berühmte antike Ruinen, deren Besuch sich allemal lohnt.