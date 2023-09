Von Südtirol bis Sizilien: Mit der Bahn durch Italien

Mietauto oder Roadtrip waren gestern. Railtripping ist angesagt. Und kaum ein Land eignet sich für den Anfang besser als Italien. Spannende Städte, traumhafte Landschaften und geheime Lieblingsorte entdecken Sie maximal umweltfreundlich.

Das italienische Streckennetz ist gut ausgebaut. Insbesondere in Norditalien erreicht man große wie kleine Städte und Orte mit den regionalen Bahnen und Bussen. In Süditalien dünnt sich das Netz etwas aus, doch auch hier bieten Bahnen wie die der Ferrovia Circumvesuviana oder Regionalbahnen in Apulien reizvolle Railtrip-Destinationen.

Romantik in Südtirol

Angesichts Südtirols Alpenpanorama ist es kaum verwunderlich, dass eine Bahnreise hier zu einem besonderen Erlebnis wird. Schon die Anreise, die von Norden kommend über die Alpen führt, bietet zahlreiche Ausblicke, die bei einer Bahnfahrt genossen werden können. Vom Bahnhof in Bozen ist es ein kurzer Fußweg zur Talstation der Seilbahn, die die Stadt mit Oberbozen auf dem Ritten verbindet. Auf dem Südtiroler Hochplateau verbindet die historische Rittenbahn die einzelnen Ortschaften.

Unterwegs in der Lombardei

Vom Bozener Bahnhof aus können Reisende viele der großen Städte Italiens problemlos erreichen. So gibt es beispielsweise eine direkte Verbindung nach Rom. Um nach Mailand zu gelangen, müssen Bahnreisende in Verona einmal umsteigen. Eine gute Gelegenheit, die Stadt der Liebenden zu erkunden.

© Getty Images Stazione di Milano Centrale. Der Hauptbahnhof von Mailand. ×

Vom Bahnhof Milano Centrale fahren Straßenbahnen in knapp zehn Minuten ins Herz der Metropole – und damit zum Hotel Milano Scala. Das nachhaltige Cityhotel ist das erste Zero-Emission-Hotel Italiens und liegt nahe der zahlreichen Sehenswürdigkeiten des kulturellen Zentrums von Mailand, darunter auch die Scala. Ebenfalls mit der Straßenbahn erreichbar ist das auf einer ehemaligen Industriebrache entstandene Quartier rund um die begrünten Zwillingshochhäuser Bosco Vertikale.

Ohne Umstieg können Bahnreisende von Mailand nach Neapel kommen. Als Zwischenstopps bieten sich zahlreiche kleine Orte sowie Bologna, Florenz und Rom an. Wen es nach Bergen und Stadt ans Meer zieht, der kann von Mailand aus auch einen Abstecher nach Genua machen und von dort entlang der Küste nach Florenz reisen. Ein besonders schöner Streckenabschnitt ist die knapp dreißigminütige Fahrt entlang der Cinque Terre. Hier sollte man sich nicht entgehen lassen, die kleinen Orte entlang der Strecke zu erkunden.

© Getty Images Cinque Terre. Atemberaubende Aussichten vom Bahnfenster genießt man an einer der schönsten Küsten Italiens. ×

Mit der Bahn nach Sizilien

Die Bahnreise nach Sizilien ist ein Erlebnis für sich. Denn tatsächlich gibt es eine direkte Verbindung von Rom nach Palermo. Ohne Umsteigen. Der Zug fährt in Villa San Giovanni auf eine Fähre und in Messina auf Sizilien wieder runter. Auf der Strecke gibt es auch die Option, einen Nachtzug zu buchen. Perfekt für Reisende, die keinen Zwischenstopp in Neapel planen und bei den ersten Sonnenstrahlen auf Sizilien ankommen wollen.

Ein Besuch Stadt am Fuß des Vesuvs lohnt sich jedenfalls. Zudem erreichen Besuchende das berühmte Pompeji oder die Ausgrabungsstätte Herculaneum mit der Regionalbahn. Das Streckennetz reicht bis nach Sorrent und auch eine Umrundung des Vesuvs mit dem Zug ist möglich.

© Getty Images Mit Panorama. In Italien warten aussichtsreiche Zugfahrten. ×

Good to know

Einen guten Überblick über die Bahnverbindungen erhalten Reisende in der App des italienischen Bahnunternehmens Tren­italia. Neben den großen Strecken finden sich dort auch viele regionale Verbindungen. Eine weitere Recherche- und Buchungsmöglichkeit ist die europaweite Buchungsplattform The Trainline, auf der sich Reisende über Züge und Preise informieren können.