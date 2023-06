× Italien-Urlaubsträume abseits der Adria

Von der Oberen Adria bis zur Stiefelspitze - Bella Italia verspricht auch heuer einen großartigen Sommer an den schönsten Küsten der Welt. Wir kennen die Regionen, die Sie heuer unbedingt entdecken sollten ...

Es war der deutsche Fußballer Andreas Möller, der einst den legendären Ausspruch "Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien" tätigte. Hauptsache Italien - wir können das sehr gut nachvollziehen. Nachstehend die schönsten Urlaubsregionen, die man in Bella Italia abseits der oberen Adria entdecken könnte ...

Norditalienische Seen

Wer Südwasser dem Meerwasser vorzieht, dennoch mediterranes Flair genießen möchte, ist an den norditalienischen Seen richtig. Als größter See Italiens ähnelt der Gardasee ohnehin dem Meer und biete gleich hinter den Alpen traumhafte Möglichkeiten zum Baden, Wassersport oder einfach nur, um Kultur zu genießen oder mit der Seele zu baumeln. Übrigens behauptete der Humanist Agostino di Brenzone einst steif und fest: Das Kap Punta San Vigilio sei der schönste Ort der Welt. Möglicherweise hatte er damit recht!

Toskana

Aufgrund ihrer Vielfalt ist auch die Toskana eine großartige Urlaubsdestination. Hier finden sich einzigartige mittelalterliche Orte, wie San Gimignano, Thermalquellen, die inmitten der Pampa entspringen, Berge und Naturparks zum Wandern.

Und für alle, die meinen, die Toskana wäre nichts zum Baden: Ja doch, diese Region hat einen Strand, der bei Insidern sogar als der schönste Italiens gilt: der Cala Violina in der Maremma nämlich. Violina deshalb, weil der extrem feine Sand beim Darüberlaufen interessante Quietschtöne erzeugt. Wer genau hinhört, könnte meinen, den Klang einer Violine zu vernehmen. Am Cala Violina ist das Wasser glasklar, die Bucht liegt geschützt in einem Naturschutzgebiet. Einen leichten Punkteabzug gibt es maximal für die Erreichbarkeit: Die Cala Violina liegt inmitten des Naturparks Bandite di Scarlino und ist eigentlich nur zu Fuß, per Fahrrad oder Pferd (die klassische, maremmanische Art!) zu erreichen.

Und wer die Kultur sucht, Pisa und Florenz aber schon gesehen hat, könnte einfach auf das Städtchen Pistoia ausweichen. Pistoia ist mindestens genauso schön wie seine berühmten Nachbarn und erinnert auch optisch ziemlich an Florenz. Hier kann man die Bauwerke aus der Romantik und Gotik bewundern, durch das belebte Marktviertel schlendern und beeindruckende Stadtschlösser entdecken.

Amalfiküste

Für viele die romantischste Küste der Welt ist die Amalfiküste in der Region Kampanien. Die Berghänge mit ihren dichten Wäldern fallen steil ab zum tiefblauen Meer, das wiederum über Jahrmillionen zahlreiche Grotten und Höhlen aus dem Felsen herausgewaschen hat. Häuser, Gassen, Kirchen - alles schmiegt sich hier so eng an die schroffen Felswände, dass man meinen könnte, die Gebäude sind übereinandergestapelt. Fazit: Wer Dolce Vita und Romantik pur sucht, ist in einem der idyllischen Dörfer entlang der Amalfiküste definitiv an der richtigen Adresse.

An einem Fleck zu verweilen ist hier freilich viel zu schade. Liegen an der Amalfiküste doch 15 Gemeinden, die durch die spektakuläre Amalfitana verbunden sind. Die Strecke mit den vielen Kurven gilt als eine der schönsten Küstenstraßen der Welt. Zu schnell darf man hier allerdings nicht unterwegs sein - zuweilen wird es hier so eng, dass man um den Außenspiegel fürchten muss. Was aber auch kein Problem darstellen sollte: Die Fahrt zwischen den Orten Vietri Sul Mare westlich von Salerno, Maiori, Minori, Atrani, Amalfi, Praiano und Positano wird so zu einer praktischen Übung in Sachen "Entschleunigung".

Die Marken

Ein Italo-Geheimtipp ist die ostitalienische Region rund um die Hafenstadt Ancona, die für viele noch als unentdeckte Perle Italiens gilt. In den pittoresken Bergdörfern und mittelalterlichen Städtchen scheint die Zeit stillzustehen und garantiert Dolce Vita pur. Landschaftlich gibt's hier viel zu entdecken. Die Marken (auf Italienisch: le Marche) offerieren ganze 180 Kilometer Küstenabschnitt mit zahlreichen Badeorten und malerischen Buchten, viele davon an der atemberaubenden Riviera del Conero gelegen.

Kalabrien

Last, but not least lockt Kalabrien, ein Juwel an der Stiefelspitze Italiens mit schroffen Bergen, mittelalterlichen Dörfern und traumhaften Stränden. Sehenswert: das Städtchen Tropea, auch "Perle des Tyrrhenischen Meeres" genannt.

