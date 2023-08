× Kultur & Genuss: Städte-Hopping am Bodensee

Bregenz, Konstanz und St. Gallen am Bodensee begeistern mit kulinarischer Vielfalt, regionalen Spezialitäten und grenzenlosen Sinnesimpulsen und inspirieren zu Kurz-Trips in eine intakte Kultur- und Naturlandschaft direkt am Wasser.

Regionale Spezialitäten vom Bodensee probieren, die einzigartigen Altstädte erkunden und gleich drei Länder kennenlernen: Das Städtetrio Konstanz (D), Bregenz (A) und St. Gallen (CH) lädt mit dem Städtehopping zu kulinarischen Besonderheiten und regionalen Spezialitäten ein. Dank der einmaligen Lage – direkt im Herzen der Genussregion Bodensee – können die drei Städte ab Konstanz ganz bequem innerhalb weniger Kilometer per Schiff, Bahn und/oder mit dem Fahrrad erkundet werden. Kulinarische Schmankerl wie frisches Gemüse von der Insel Reichenau, Fischspezialitäten aus dem Bodensee, süße Versuchungen oder hausgebraute Biere und Weine aus der Region bieten facettenreiche Möglichkeiten, diese drei Stadtperlen zu entdecken – genussvoll und mit allen Sinnen... Konstanz Das kulinarische Mekka am Bodensee ist Konstanz. Mit rund 300 Gastronomiebetrieben von gut bürgerlich über international bis klassisch und exotisch sowie urigen Weinstuben, z.B. in der Niederburg als ältestem Stadtteil, lädt die historische Konstanzer Innenstadt mit ihren romantischen Gässchen und dem malerischen Hafen ganzjährig zum Genießen und Verweilen ein. Eine Mischung aus Kultur, Natur, Genuss und Urbanität, die es so nur in Konstanz, dem Herzen der Vierländerregion Bodensee, gibt. © Getty Images × Bregenz Auf der einen Seite der Ausflugsberg Pfänder und ein vielseitiges Kulturangebot, auf der anderen Seite besondere Kulinarik-Momente mit lokaler Vielfalt. Heurigenstimmung, Wiener Schnitzel und fangfrischer Bodenseefisch: Die lebendige Landeshauptstadt Vorarlbergs bietet regionale Schmankerl mit See- und Alpenpanorama. © Getty Images × St. Gallen Kultur-Metropole & Kulinarik-Cocktail: Als UNESCO Weltkulturerbe-Stätte verwöhnt St. Gallen ganzjährig mit einer Kombination aus bedeutsamer Historie, traditionellen Genuss-Momenten und seiner einzigartigen Lage zwischen Bodensee und Alpstein: Von authentischen Erst-stock-Beizli, den charakteristischen Restaurants im ersten Stock der historischen Fachwerkhäuser, über lokale Spitzenweine bis zur bekannten Olma-Bratwurst ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Getty Images ×