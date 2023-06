× Spontanreise nach Italien: Von Grado bis Rosolina

Der Sommer steht vor der Tür, Sie haben große Sehnsucht nach einer Auszeit am Meer und noch nichts gebucht? Kein Problem, denn wir haben die besten Schnäppchen für die schönsten Feriendestinationen im Nachbarland.

Für einen Spontan-Urlaub ist Flexibilität gefragt. Nicht immer ist es möglich, den Urlaub vorab zu planen, dennoch wollen viele auf die klassischen Sommerferien am Meer nicht verzichten. Spontanreisende finden im Nachbarland Italien einzigartige Sommerziele, die mit Auto oder Zug blitzschnell zu erreichen sind.

Bella Italia

Bei Selbstfahrern besonders beliebt ist der Stiefel; unser südliches Nachbarland eignet sich hervorragend für Flexible und Kurzentschlossene. Mit dem eigenen Gefährt geht es zu den beliebtesten Badeorten. Erste Abkühlung genießt man beispielsweise an den nahe gelegenen Adriastränden von Grado, Lignano, Bibione, Caorle oder Jesolo.

Grado

Das kleine Städtchen mit dem bezaubernden Hafen kann mit einem besonderen Atout punkten: der wunderschönen historischen und noch sehr gut erhaltenen Altstadt. Außerdem sind im ehemaligen k. u. k.-Badeort alle Strände nach Süden ausgerichtet.

© Getty Images ×

Bibione

Bibione ist berühmt für seinen 8 km langen und 300 m breiten Strand. Der Strand von Bibione ist umgeben von Pinienwäldern, Fluss und Lagune. Auf der wunderschönen Küste kann man sogar Surfen lernen.

Caorle

Schon der Schriftsteller Ernest Hemingway hat die Lagune mit ihren typischen "Casoni" (Fischerhütten), dem historischen Zentrum und den vielen bunten Häusern sehr geliebt. Ein Highlight an der Adria!

Jesolo

Jesolo liegt eingebettet zwischen Strand, Pinienwald, Lagune, Tälern und dem Hinterland. Kaum ein Ort kann das ganze Jahr über mit einer so hohen Konzentration von Veranstaltungen aufwarten. Auch für flauschige Freunde ist gesorgt: Der Hundestrand Bau Bau Beach in Jesolo gehört den Vierbeinern.

© Getty Images ×

Eraclea

Ein üppiger, grüner Pinienhain, der sich über etwa dreieinhalb Kilometer erstreckt, trennt den Strand von der kleinen Stadt Eraclea. Die Zugänge führen durch den Wald und Dünen direkt zum Meer. Hier liegt eine angenehme und unberührte Landschaft, in der es sich optimal entspannen lässt.

Rosolina

Willkommen im jüngsten Land Italiens: Rosolina liegt in einem vom Fluss geschaffenen und vom Menschen geformten Gebiet zwischen Land und Wasser, zwischen Valli und Lagunen, direkt am Meer. Die Badeorte Porto Tolle und Porto Viro mit ihren Sandstränden bieten ein besonderes Naturerlebnis an der Küste und am Fluss in einer einzigartigen Naturlandschaft.