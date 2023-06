Mit dem Start des Projektes «IO sono Friuli Venezia Giulia» (Ich bin Friaul-Julisch Venetien) an den Stränden von Lignano Sabbiadoro holt die Region die Einzigartigkeit des Territoriums durch seine kulinarischen Traditionen und typischen Produkte vor den Vorhang und auf die Teller der Urlauber.

Mit dem Slogan und Projekt «Ich bin Friaul-Julisch Venetien» drückt die Region ein Lebensgefühl aus: sich als Teil einer Gemeinschaft zu fühlen, die in einem an Menschen, Ressourcen, Qualität, Wissen und Traditionen reichen Gebiet lebt. Es ist ein einzigartiges Erbe und eng verbunden mit Küche und Keller. Und so werden die Geschmäcker und Düfte dieses Landes dank der neuen Initiative in diesem Sommer an den Stränden von Lignano Sabbiadoro landen. Auf den Speisekarten der Bars und Restaurants entlang der Küste finden sich nun typische regionale Produkte und helfen mit, die Traditionen der Wein- und Esskultur Friaul-Julisch Venetiens zu fördern und bei in- und ausländischen Gästen des Badeortes bekannt zu machen.

Kulinarik vom Strand bis zu den Gipfeln

Beinahe alle Badeanstalten an der Küste von Lignano Sabbiadoro sind Teil der Initiative. Die kulinarischen Angebote reichen vom Meer bis zu den Bergen und ermöglichen es damit, die gesamte Palette der gastronomischen Besonderheiten Friaul-Julisch Venetiens kennen zu lernen. Auf den Speisekarten sind die Gerichte mit dem Logo «IO Sono Friuli Venezia Giulia» gekennzeichnet. Wer solch ein nachhaltiges Gericht bestellt, kann damit die Arbeit der lokalen Produzenten würdigen und die regionale Lebensmittelkette stärken.

Die Initiative wird in den verschiedenen Betrieben durch Plakate, auf den Speisekarten, auf dem Fensteraufkleber Agrifood FVG oder dem Aufkleber Io Sono Friuli Venezia Giulia erkennbar sein. Auf der Website des regionalen Tourismusverbandes wird darüber hinaus eine Übersicht über alle jene Strandbetriebe zu finden sein, die Teil der Initiative sind.

Zu den Trägern des Projekts gehören das Consorzio Spiaggia Viva, die Strandbetriebe, die das IO Sono FVG-Label erhalten haben, Agrifood FVG und PromoturismoFVG.