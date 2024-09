× Mit dem genialen TikTok-Tipp vermeiden Sie Übergepäck am Flughafen

Es ist den meisten schon mal passiert: Kaum legt man beim Check-in das Gepäck auf das Laufband, zeigt die Waage plötzlich ein paar Kilo zu viel an. Das Ergebnis: Zusatzkosten, die alles andere als günstig sind. Ein TikToker hat nun einen Trick verraten, wie das in Zukunft nicht mehr passiert.

Flugreisen sind etwas Besonderes, denn sie versprechen oft einen Urlaub in der Ferne. Doch eine Herausforderung bringt vielen Passagieren Kopfzerbrechen: Wie lässt sich das zulässige Gepäckgewicht einhalten - vor allem, wenn man länger unterwegs ist? In den sozialen Medien wird derzeit ein einfacher Trick gefeiert, mit dem sich die Gepäckwaage am Check-in-Schalter austricksen lässt. So soll es möglich sein, auch schwerere Koffer unter das erlaubte Limit zu bringen. Aber wie funktioniert das genau und gibt es dabei vielleicht Risiken?

Übergepäck kann ganz schön ins Geld gehen

Der Gedanke an die Waage am Flughafen versetzt manche Reisende schon beim Packen in Stress. Denn wer das Freigepäck überschreitet, muss oft tief in die Tasche greifen: Die Gebühren für Übergepäck werden in der Regel pro Kilogramm berechnet. Bei Ryanair etwa fallen 12 Euro pro Kilo an, bei Austrian Airlines 50 Euro pro Strecke.

Um solche Kosten zu vermeiden, ist es ratsam, das Gepäck schon zu Hause zu wiegen. Am besten gelingt dies mit einer speziellen Kofferwaage. Doch derzeit kursiert auf Social Media ein weiterer Trick, der dabei helfen soll, Übergepäckgebühren zu umgehen.

Social-Media-Trick gegen Übergepäckgebühren

Ein TikTok-Nutzer namens Teddy Stavropoulos zeigt in einem kurzen Video, wie er am Check-in-Schalter seinen Koffer wiegen lässt. Während die Waage das Gewicht ermittelt, drückt er mit einem Fuß seitlich dagegen. Dadurch wird ein geringeres Gewicht angezeigt, bis er seinen Fuß wieder zurückzieht und das Gewicht erneut steigt.

„Ich war überrascht, dass das geklappt hat“, schreibt er zu dem 16-sekündigen Clip. Laut ihm habe die Mitarbeiterin am Schalter das Ganze bemerkt, aber nicht reagiert. Dies lässt vermuten, dass Passagiere keine Strafen oder Verwarnungen fürchten müssen, wenn sie diesen Trick probieren.

Das Video ging viral und wurde bereits über zwölf Millionen Mal angesehen. Viele TikTok-Nutzer teilten ihre eigenen Erfahrungen mit diesem Hack. „Ich mache das immer“, kommentierte ein User, während ein anderer, der beruflich oft geflogen ist, sogar sagte: „Ich habe das jede Woche gemacht.“ Doch nicht alle waren begeistert. Einige kritische Stimmen warnten vor den potenziellen Gefahren, insbesondere bei kleineren Flugzeugen, bei denen das Gewicht eine wichtige Rolle spielt. Daher sollte dieser Trick nur bei geringem Übergewicht genutzt werden.